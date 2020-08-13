苹果虽成市值2万亿大地主 地里却没有余粮了

苹果公司上周每股股甚至一度涨至455美元，现如今也有450美元的股价成绩，其公司市值达到了惊人的1.95亿美元，距离2万亿美元仅一步之遥，这是人类历史上的从未有过的纪录。但苹果是吃着碗里，看着锅里，地里却没有后续技术产品余粮了。





苹果碗里财物丰盛

苹果股价近来被资本看好，刨除股票拆分计划带来的增长，还有更多是来自其自身实力。首先，苹果一直保持着稳健的产品发布节奏，从供应链到生产再到渠道销售，整个链条都在苹果的掌控能力之中。这使得苹果在产品方面出现风险的概率极低，而2300亿美元的现金储备，也让苹果的抗风险能力极强。

苹果碗里产品食物真丰盛

其次，苹果有着众多热门产品，在软硬件方面全面开花，吸金无数。iPhone占有全球10%的智能手机份额，但利润率却高达60%以上，相较于其他品牌手机不到20%甚至10%的利润率，苹果无疑是个吸金怪兽。就从当下来看，即将在今年开卖的iPhone 12拥有最好的移动芯片A14，支持5G，四个版本覆盖更多目标市场，这些都让市场对今年的新iPhone充满信心，股价大涨也是顺理成章。

疫情供应链恢复迅速

最后，苹果在新冠疫情中供应链恢复迅速，而其竞争对手则普遍受到了疫情较大的冲击。此外，作为有力竞争者的华为在美国政府的打压下也受到重挫，这对苹果来说也是额外的利好消息。

这些碗里现成的丰盛食物得以让苹果成为当下最亮的那颗星，是最能赚钱的公司，是资本的宠儿。

苹果锅里还能吃5年

俗话说“吃着碗里，看着锅里”，苹果碗里丰盛，锅里也备好了5年的食料。作为苹果目前最赚钱的产品，智能手机至少因5G手机换代在5年里仍然还会是消费电子市场的主力，人们对手机的热情还没有完全消退，这也保证了苹果不会过完今年就没饭吃了。

此外，苹果也在尝试其他的消费级产品，比如近几年苹果最成功的新品Airpods耳机，这种销量大、利润率高的产品也是苹果理想的收入来源，而且不受时代限制，不管什么时期人们总是需要耳机的。

苹果iOS的软件生态体系也是苹果的健康收入来源，这种已经建立成型的生态系统稳定且高效，在短期内看不到能够对其形成冲击的新软件市场，除非智能手机时代结束，否则将持续为苹果提供稳定收入。这也最少有5年的金蛋可以下。

苹果地里并没有种什么

问题在于，苹果在5年之后要靠什么养活自己？这里不是说苹果在5年之后会饿死，毕竟2300亿美元的现金也够这家公司0收入撑好些年，而是在移动时代结束后，苹果的下一代立命的产品在哪里？就目前苹果的地里来看那真是一片荒芜。

互联移动时代结束

不可否认的是，目前互联网已经走到了移动时代的末期，iPhone等移动终端产品注定不可能再有现在这般的吸金能力，Mac等电脑产品早就已经是夕阳产业，掐指一数，苹果的主要收入来源都要在未来被掐脖子。但尴尬的是，并没有后续产品接替成为苹果的未来的摇钱树。

没有听说有引领未来产品

被业界看重、要引领下个时代的技术如5G、人工智能、云计算——苹果一个都没有。5G技术苹果不具备自己开发的能力，且现在起步也已经太晚了。人工智能则一直是苹果的痛，在谷歌、微软苹果这三大巨头中，苹果的人工智能是最差的，至今没有拿出任何亮眼的成果来。至于云计算，鉴于苹果一直以来都是一家立足消费市场的公司，除了自己私有云的应用商店，因为自己系统封闭对公有云服务应该是没有什么想法。

对物联网市场没有行动

再来看未来消费级市场争夺的核心，智能家居、自动驾驶车机，苹果也是鲜有建树。苹果之前曾希望通过智能音箱作为切入口进入智能家居生态，但Homepod的市场成绩可以说是惨败。目前苹果没有一个智能家居领域的代表性产品能够立得住，似乎对物联网没有想法，就要将家庭物联网市场拱手相让了。

在车机系统方面，苹果还算有些成绩，CarPlay经过多年已经有些底子了，也在和传统车厂扩大合作。但问题在于，未来人车交互的核心是无人驾驶和人工智能，这些都是苹果的弱项，这些显然也不会是苹果未来业务的核心。

手握2千亿美刀却不知往哪走

回过头来看，苹果到底地里种有什么？很遗憾真的没有了，苹果似乎完全没有给自己留后路，自家的菜地里一点新苗都没长出来，因为根本就没种过什么。

肯定有人会说，苹果作为市值接近2万亿美元的公司，还有2300亿美元的现金储备，买买买不就行了。但现在的问题是，苹果到底想要未来走哪一条路都没有确定，有钱都不知道该往哪里花。

买老的没前途买新的不卖

苹果收购IBM或是ARM，这在实现上都没有太大的问题，但是苹果买它们是要做什么？会不会因此反而束缚住自己的手脚，这才是最大的问题。买一堆夕阳产业的公司给不了苹果光明的未来。

反过来，那些代表着未来方向的技术，现如今都是巨头做得最好，微软、亚马逊的云计算，谷歌、英伟达的人工智能，高通华为的5G，这些苹果又能买得起吗？最后只能买一买有潜力的初创公司和IBM的量子计算、人工智能、云计算或其专利。

结束语

苹果地主家真的没有余粮了。

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