拼多多冲入苹果商店全球前十 成唯一上榜的中国区应用

权威移动应用数据分析平台SensorTower近日公布2020年7月全球非游戏类APP下载排行榜。榜单显示，在全球市场苹果应用下载榜中，加码“百亿补贴”和坚定推进农产品上行的电商APP拼多多7月下载量排名第9，是榜单中唯一一家中国区应用，成为中国苹果手机用户下载最多的应用。

行业分析人士认为，在全球市场的竞争中，服务中国用户和中国产业带转型的拼多多进入全球苹果榜单前十，充分证明了中国市场的深度和广度。





▲SensorTower数据显示，7月苹果APPSTORE 全球下载量前十中，拼多多排名第9，成为唯一一家上榜的中国区应用。

近年来，拼多多持续深耕和服务国内内需市场。据此前媒体报道，拼多多已经成为国内农产品上行第一网络平台和中国产业带孵化新品牌的主要策源地。2020年第一季度，拼多多助力中国制造企业“从线上到线下”“从外贸转内销”，直接带动相关成交额超过58.9亿元，新入驻外贸转内销企业超过11.3万家。累计带动产业带商品订单数超过3000万。

财报数据显示，截至2020年3月，拼多多已服务了6.28亿中国普通消费者。

上述行业人士分析认为，包括年轻用户在内的新消费人群崛起，是中国互联网产业协助提振内需的重要机会。

此前，北师大发布《新青年新消费观察研究报告》，报告援引国家统计局等机构数据显示，在所有电商平台中，拼多多是唯一一家新青年群体增速超过整体增速的综合电商平台。

与此同时，国内知名的移动数据分析平台七麦数据也显示，疫情后拼多多苹果应用商店排名持续上升，4月至今一直处于苹果应用商店免费榜与购物榜高位。





▲七麦数据显示，2月以后，拼多多在苹果全球免费榜、全球购物榜中中的排名持续位于前列。

2020年以来，拼多多继续加大“百亿补贴”力度，保持“同品最低价”策略，拼多多相关人士曾表示，从数据上看，“百亿补贴”成功帮助用户实现了“性价比升级”，一二线用户享受大牌自由，下沉市场用户享受消费升级。

QuestMobile数据显示，拼多多一二线城市用户对GMV的贡献已达到48%，并呈持续上升趋势，这些新增用户中，二级及以上城市用户占比已接近一半，其中北京、成都、天津、上海、杭州排前五。

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