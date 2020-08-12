流媒体这匹狼袭击领头羊 趁疫情正面进攻院线止损

在上周8月5日迪士尼正式宣布，新片《花木兰》将会放弃在北美院线上映，并于9月4日在迪士尼的流媒体平台Disney+直接上线。流媒体袭击了领头羊表明趁疫情正面进攻院线止损。





一直在蠢蠢欲动

“流媒体取代电影院”这样悚动的标题自从NetFlix登堂入室以来就一直占据着各大媒体的头版头条。尽管五大制片厂纷纷推出了专属自己的流媒体应用，但电影爱好者们却丝毫不担心变天。毕竟这些拥有百年历史的电影公司们并没有将大制作影片直接放在流媒体平台首发，尤其是行业领头羊迪士尼。不过，疫情院线营收为零的现实无情的打破了影迷们内心的愿望。



迪士尼家有余粮也要赚

与其他在流媒体上线的影片有所不同，Disney+用户想要观看《花木兰》仍需要付费29.99美元。也就是说，一个从来没有购买过迪士尼流媒体服务的美国地区用户，至少需要36.98美元才能观看这部迪士尼新片。

这样的价格显然是要比院线贵上不少。美国一张电影票均价为7.89美元，如果按照一家三口来计算，仅仅需要23.67美元。横向比较来看，同样选择了流媒体首发的环球影业的《魔法精灵2》 ，也只需要16.99美元。

疫情逼得改道止损

为什么将这样一部原定的院线电影改成流媒体平台首发呢？迪士尼给出的说法是主要是受到了目前美国新冠病毒的影响，院线空转收入为零。不过迪士尼也保证，这仅仅是一个单个的案例，其他电影包括《新变种人》和《黑寡妇》将仍旧按照之前的计划在院线上映。

《花木兰》不是第一个

过去一年里受到疫情影响，迪士尼已经将诸多精力放在了Disney+身上。把原定放在院线上映的内容提前上线Disney+，《花木兰》不是第一个。迪士尼原定知名音乐剧《汉密尔顿》电影版于2021年10月5日在院线上映。然而由于疫情原因，迪士尼决定提前一年在Disney+上线。

这样的决定让直接面向消费者和国际业务营收取得了增长，并直接带动了Disney+的付费用户人数达到6050万人。显然，正是《汉密尔顿》的成绩，直接催生了迪士尼将《花木兰》定为Disney+北美区第一个重头电影内容。

《花木兰》成爆款将止损

据了解，今年3月份的时候，迪士尼已经进行了内部试映，并且获得了各大媒体的赞誉。可以说，如果《花木兰》可以正常上映，迪士尼今年的成绩单上又会增添一个爆款。

新冠疫情直接影响了一切，北美地区电影院迟迟无法复工，因此迪士尼大多数电影都无法在北美这个全球最大电影市场上映。为了止损，Disney+上线《花木兰》或许就是一块最好的试金石。如果电影院依旧无法复工，而且《花木兰》在流媒体平台取得了成功，那么《新变种人》和《黑寡妇》的上映策略或许也会发生变化。

国内流媒体平台年初第一枪

相比起海外市场，国内流媒体与院线的对抗提早爆发了半年。春节档是每年中国电影最重要的一个档期，新冠病毒爆发之后，也直接让春节档消失殆尽。于是，徐峥的《囧妈》打响了院线电影直接上线流媒体的第一枪。

正在渐有转机

令人出乎意料的是，半年过去之后并没有出现更多的院线电影登陆流媒体平台。随着电影院的复工，院线电影与流媒体平台的运转模式再次恢复了常态。年初强势进入长视频领域的字节跳动，也因为诸多原因而偃旗息鼓。

自制网剧直接上线

国内的视频平台在运营策略上，更多选择了自制网剧和自制综艺。即便一些平台旗下有影业公司，他们也更愿意将电影放到院线而非直接上线。因此，国内视频平台对于电影直接推上流媒体，可能也只有字节跳动这样的后来者才会更激进。

影迷们盼望回归影脘

主打院线发行的大制片厂和各大媒体对于流媒体平台过去一直秉持着一个“狼来了”的态度。然而在去年，“好莱坞五大”基本都推出了流媒体平台之后。站在同一战壕的“老鼠”也变成了“狼”，电影院的未来真正产生了变数。中国市场的变化似乎给出了答案——人们最终还是要回到电影院看电影。

结语

如果疫情后观众回归了影院，那是逆转还是倒退说不清楚。如果观众不再进影院，大多数空转的影院该想下一步的出路了。

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