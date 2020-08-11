早报：斗鱼虎牙合并将成 小i机器人起诉苹果被受理

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

微信和TikTok之后，美国“净网”行动的连带效应正在发生。



传谷歌地图屏蔽国内运营商SIM卡 彻底无法使用





近期有人发现，Google Maps（谷歌地图）开始检测国内运营商SIM卡从而进行停止服务。国内媒体DoNews也发出报道，Google Maps疑似屏蔽国内SIM卡。除此之外，Google Maps网页版已经无法通过maps.google.cn和ditu.google.cn访问，访问后会看到与google.cn相同的内容。

之前的斗鱼虎牙合并传闻，正在变成现实。



斗鱼收到腾讯换股合并建议 欢聚集团8.1亿美元股份转予腾讯





斗鱼国际控股有限公司昨天宣布，该公司董事会已收到腾讯控股有限公司于2020年8月10日发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙公司以换股的方式进行合并。虎牙方面晚间宣布，欢聚集团与腾讯控股全资子公司签订协议，将以8.1亿美元的总收购价将3000万股 B 类普通股转让给腾讯。

小i机器人与苹果的官司，已经被受理。



小 i 机器人起诉苹果已被受理 将索赔百亿元





据《科创板日报》报道，上海市高级人民法院已正式受理小i机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）起诉苹果公司专利侵权案。小i机器人要求苹果公司停止Siri（智能助理）专利侵权，包括但不限于，要求苹果公司停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯 ZL200410053749.9 发明专利权的产品，并暂计索赔金额 100 亿元。

在对共享单车用户的管理上，哈啰有了新办法。

哈啰单车推驾照机制 扣满12分永久禁骑





从7月底开始，哈啰出行宣布升级规范骑行激励机制，驾照分达到“优秀”的用户可享受更多骑行优惠，而失信用户则可能面临封号，无法再使用哈啰单车。哈啰出行新版的骑行驾照分满分为12分，多数用户当前为满分状态，但如果出现乱停乱放、私占破坏等行为，就会被扣分。目前全国多地已开始施行，不少人被罚。

iPhone12即将量产，富士康也在做准备。

iPhone12即将量产 富士康开始重金招人





据一些硅谷分析师的报告显示，苹果最大的制造合作伙伴富士康已经开始了季节性的招聘，以协助iPhone 12的大量生产，富士康将为招聘合格的员工提供最高9000元人民币的奖金。与往常一样，富士康在中国郑州的工厂需要尽可能多的人手实现即将到来的iPhone量产。

英伟达的新显卡快要发布了，他们也开始发布预热视频。

英伟达发布倒计时视频 暗示安培显卡发布时间





NVIDIAGeForce 官方推特近日发表了一个终极倒计时（UltimateCountdown）的短片，并更换了官推背景图，或欲借宇宙大爆炸的情景暗示某些内容，随后将官推头像也更换为了相同内容。倒计时背景图中仅含有两个明确的时间内容：21天，21年（21DAYS,21YEARS）。或许21天之后，我们就能看到英伟达新显卡了。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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