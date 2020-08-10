微软回应断供谣言：谣言从何而来，微软如何回应？

随着美国针对中国科技公司的新一轮封禁，无疑让很多人的神经变得敏感。尤其是最近网络上流传着微软已经断供中国的消息，如今微软回应断供谣言，称"近日某些个别社交媒体对微软服务条款全球性更新的谣言，不符合事实。我们为中国用户提供服务的承诺坚定不移"。

这个传闻来自微软的最近的一次服务协议修改，最新的服务协议注明：“如因不可抗力导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。”

一些敏感的人群进行了过度的解读，微软最近紧急修改了协议，暗示如果美国政府对微软下达禁令，微软可能断供中国，且不提供任何补偿。



微软修改服务协议引发过度解读

不过微软选择在此时修改服务协议，颇为微妙。此次更新协议发布日期为2020年8月1日，生效日期为2020年10月1日。因此一些媒体才利用这次修改协议大作违章。

引起争议的地方是微软服务协议中的责任限制选项中，的确有"对于因超出微软合理控制范围的情况（例如，劳资纠纷、不可抗力、战争或恐怖主义行为、恶意破坏、意外事故或遵守任何适用法律或政府命令）而导致微软无法履行或延迟履行其义务，微软对此不承担任何责任或义务。微软将尽最大努力降低这些事件的影响，并履行未受影响的义务"等文字表述。

但这并非微软的最新协议内容。该文字表述，与微软2019年7月1日发布的内容完全一致。另据了解，微软至少在2016年，就引用过相关表述。

根据微软官方提供的信息，这次协议总共做出了14项更新，并非只有这一处，而且这一处也并非今天才有。因此，所谓"微软特地更新服务协议来断供中国"的说法是错误的。实际上，很多公司的使用协议都会做出和微软类似的表达，遵守所在国家法律法规。

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