为何微软急于收购TikTok 最后一个原因万万没想到

9月15日之前，TikTok被收购或被封禁仍存变数。但照目前形势看，微软对收购TikTok美国表现出强烈愿望。尤其是在特朗普改变主意允许微软收购TikTok时，微软更是对此举表示感谢。为什么微软如此强烈想要得到TikTok，这里面的道道深得很。





微软收购TikTok的道道深得很

01 最大的受益者

一开始特朗普对微软收购TikTok美国是拒绝的，是什么让他改变主意我们不得而知。但作为商人的他，必然会参悟到TikTok巨大的价值。随后特朗普改口：“我不在乎是微软买或是谁买，只要是一家大公司，一家安全的公司，一家非常美国的公司买下来就行。”

对于美国人而言，TikTok的价值核心是什么？剥开TikTok的外壳我们不难发现，导致它成为冲突旋涡的根本在于美国用户隐私数据以及成熟且成功的商业模式。这些不仅是TikTok的核心价值，同时也是微软所欠缺的，这些年微软一直在寻找如此优质的收购标的。



微软业务结构严重缺乏移动互联元素

剥开微软的盈利结构：Azure云服务、Office、Windows三大模块为主，其他如游戏、Bing搜索等都可归为其他。如你所见，微软对移动互联网的用户、行为、数据的覆盖几乎是空白的。而其他美国科技巨头谷歌、苹果、Facebook等均有极强的移动互联网基因。

受益最大者收购TikTok意图最强烈，除了微软还有谁？

02 微软的新东西

看一看比尔盖茨头上的白发，我们便不难想象45岁的微软是多么传统的一家科技公司。而传统对于科技公司而言，无疑是最致命的危机。如果不是萨提亚·纳德拉和Azure云服务让微软再次伟大，仅靠着Windows和Office这两大PC时代的法宝微软很难走到今天。

错失移动互联网的微软，无疑也想变得更加“年轻”。尽管微软也曾经推出过Windows Phone系统并且收购诺基亚，但依然无法抵挡趋势的洪流。而当如今微软Azure云在成功到移动规模之后，微软对于“新东西”的渴求无疑会变得极为强烈。



对TikTok的渴求比尔盖茨溢于言表

这个新东西，就是TikTok。对微软而言，TikTok不仅可以实现覆盖移动互联网用户数据，最关键TikTok是已经被证明的移动互联网成功商业模式，这对微软充满吸引力。 “当你想要些新东西的时候，这（收购TikTok）很有意义。”对TikTok的渴求比尔盖茨溢于言表。

TikTok就像新鲜血液，正式微软最迫切的需要。

03 避嫌与反垄断

其实在美国的这些科技巨头当中，Facebook的业务范围与TikTok最为对口，但如果由Facebook来收购TikTok的话，恐怕连特朗普自己都看不下去。出于避嫌和反垄断的顾虑，或许让微软成为出头收购TikTok的最佳人选，这恐怕是微软自己都没想到的事情。

Facebook掌门人扎克伯格曾被国人亲切的称为“中国好女婿”，他娶了一个美籍华裔妻子，喜欢说中文吃饺子。但当TikTok快速崛起，在全球市场彻底击败Facebook之后，扎克伯所想的就是鼓动美国政府封禁Tin。事实证明，一切都是表演，背后都是利益。



Facebook只想要TikTok死

此外Facebook旗下Instagram、WhatsApp、Messenger等社交产品已经覆盖全球超20亿用户，一直被反垄断调查纠缠面临着拆分风险。面向海外的TikTok不仅跟Facebook用户高度重叠，而且收购TikTok之后Facebook垄断罪名绝对坐实了，更会惹来非议。

美国需要一块遮羞布，微软收购TikTok更合适。

04 不公平的生意

微软收购TikTok并不被业界看好，对于微软这样一家缺失移动互联网基因的科技巨头来讲，想靠收购一家公司的业务来实现重大战略转型是何其的艰难。况且缺失了字节跳动运营的TikTok无异于没有灵魂的躯壳，模式有了也得会玩，事实证明美企在短视频领域完败。

当然，微软也有他的老谋深算。在TikTok头顶断头铡刀的情况下，双方在谈判桌上难免有失公允。原本TikTok估值500亿美元，而如今微软却只想以100亿拿下，差距过于悬殊。此外还有消息称微软想要低价拿下TikTok全球业务，这真是稳赚不赔的“好生意”。



美国政府和微软唱双簧坑了TikTok

尽管不想用“趁火打劫”来形容微软收购TikTok，但特朗普最新签署行政令，将于9月20日全面封禁微信和TikTok以及他们背后的腾讯和字节跳动，这无疑让TikTok收购案更为迫在眉睫，也让微软在谈判装的筹码更厚了一些。只是如此双簧，表演得过于浮夸。

对于TikTok美国业务，横竖都是死；对于微软收购计划，高低都是赚。只是如果连最基本的公平都被打破，这样的“婚姻”不被祝福也不被看好。

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