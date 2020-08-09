    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 大公司 > 正文
    华为手机华为 nova 7 Pro（8GB/128GB/5G版/全网通）

    高通游说美国政府取消对华为限制 华为无芯难题有转机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    根据多家权威外媒报道称，目前高通正游说美国政府取消对华为限制，高通发出警告：美国针对华为的相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。高通游说美国政府取消对华为限制，此举不免令人想到此前高通和华为刚刚达成的和解。

    高通游说美国政府取消对华为限制 华为无芯难题有转机
    高通游说美国政府取消对华为限制

    《华尔街日报》援引高通的一份简报称，高通游说美国政府取消对华为的芯片限制。高通公司表示，美国政府制定的出口禁令“不仅不会阻止华为获得必要的零部件，反而可能会将数十亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手” 。

    高通所说的竞争对手主要是指三星及联发科，前几天还有报道称联发科将从华为获得1.2亿颗5G芯片，占华为全年采购量的2/3左右。

    就在刚刚闭幕的中国信息化百人会2020年峰会，华为消费者业务CEO余承东正式确认了华为因为新一轮的限制，高端机型上所采用的的麒麟处理器将成为绝唱。今年秋天将发布新一代旗舰机Mate 40，将搭载华为自己的麒麟芯片，此后将面临无芯的境地。

    虽然中芯国际已经实现回归，并且在制程工艺上突飞猛进，但毕竟起步较晚，现在国内的半导体工艺上还没有赶上当前高端市场对于7nm制程工艺，以及即将到来的5nm制程的需求。目前中芯国际只能量产14nm芯片，目前已经应用于华为入门级机型上。

    高通华为和解让事件的走向变得有所缓和，未来华为高端机型上或许会采用高通的骁龙875芯片，但是代价就是华为将向高通支付18亿美元专利授权费。不过这一切都是业界的猜想，只不过从今天高通游说美国政府取消对华为限制的表现来看，这种可能性极高。

    果然还是那句话，世界上没有永恒的朋友也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。

    华为nova 7 Pro（8GB/128GB/5G版/全网通） 前置3200万追焦双摄 ，50倍潜望式变焦四摄，麒麟985

    华为nova 7 Pro（8GB/128GB/5G版/全网通） 前置3200万追焦双摄 ，50倍潜望式变焦四摄，麒麟985

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 3669元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通游说美国政府取消对华为限制 华为无芯难题有转机http://news.zol.com.cn/750/7500185.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7500185.html report 1468 根据多家权威外媒报道称，目前高通正游说美国政府取消对华为限制，高通发出警告：美国针对华为的相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。高通游说美国政府取消对华为限制，此举不免令人想到此前高通和华为刚刚达成的和解。高通游说美国政府...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：高通游说美国政府取消对华为限制
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    华为 nova 7 Pro相关文章

    前置3200万追焦双摄聚焦你的美 华为nova7 Pro全面评测今晚华为新品发布会不要错过 nova7 Pro三大亮点揭秘特价5G版华为nova7pro(8+128)价格3250元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品