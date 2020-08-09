高通游说美国政府取消对华为限制 华为无芯难题有转机

根据多家权威外媒报道称，目前高通正游说美国政府取消对华为限制，高通发出警告：美国针对华为的相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。高通游说美国政府取消对华为限制，此举不免令人想到此前高通和华为刚刚达成的和解。



高通游说美国政府取消对华为限制

《华尔街日报》援引高通的一份简报称，高通游说美国政府取消对华为的芯片限制。高通公司表示，美国政府制定的出口禁令“不仅不会阻止华为获得必要的零部件，反而可能会将数十亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手” 。

高通所说的竞争对手主要是指三星及联发科，前几天还有报道称联发科将从华为获得1.2亿颗5G芯片，占华为全年采购量的2/3左右。

就在刚刚闭幕的中国信息化百人会2020年峰会，华为消费者业务CEO余承东正式确认了华为因为新一轮的限制，高端机型上所采用的的麒麟处理器将成为绝唱。今年秋天将发布新一代旗舰机Mate 40，将搭载华为自己的麒麟芯片，此后将面临无芯的境地。

虽然中芯国际已经实现回归，并且在制程工艺上突飞猛进，但毕竟起步较晚，现在国内的半导体工艺上还没有赶上当前高端市场对于7nm制程工艺，以及即将到来的5nm制程的需求。目前中芯国际只能量产14nm芯片，目前已经应用于华为入门级机型上。

高通华为和解让事件的走向变得有所缓和，未来华为高端机型上或许会采用高通的骁龙875芯片，但是代价就是华为将向高通支付18亿美元专利授权费。不过这一切都是业界的猜想，只不过从今天高通游说美国政府取消对华为限制的表现来看，这种可能性极高。

果然还是那句话，世界上没有永恒的朋友也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。

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