外交部回应特朗普签署禁令 封禁微信TikTok有何影响？

8月7日，在外交部发言人汪文斌主持例行记者会上，外交部回应特朗普签署禁令及美限制中国社交媒体公司。特朗普最新签署的两项禁令，宣布45天后禁止与微信TikTok交易。



外交部回应特朗普签署禁令及美限制中国社交媒体公司

对此，外交部发言人汪文斌表示：有关企业按照市场原则和国际规则在美开展商业活动，遵守美国的法律法规。美方借口国家安全，频繁滥用国家力量，无理打压有关企业，这是赤裸裸的霸权行径，中方坚决反对。

我们也注意到，近期美国国内许多民众和国际社会很多人士，都对美方的有关做法提出批评和质疑。得道多助，失道寡助，美方不惜损害美国广大用户和公司的权益，将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，肆意进行政治操弄和政治打压，换来的只能是自身道德滑坡，国家形象受损，和国际信任赤字，最终也将自食其果。

我们敦促美方认真倾听美国国内和国际社会的理性声音，纠正错误做法，不要将经济问题政治化，停止打压有关企业，为各国企业正常经营投资提供公平公正、非歧视性的环境。

那么这则禁令对中国科技企业将带来哪些更为深远的影响呢？

根据禁令内容来看，9月20日之后，任何一个美国人或美国的商业机构都不得与微信TikTok两个应用所属的公司 以及两家公司的任何关联公司发生任何的交易。

这意味着，如果字节跳动不在45天内出售TikTok，那么就将被美国封禁。按不过针对TikTok出售事宜，微软再跟字节跳动紧密接洽，具体将于9月15日之前产生结果。

而对于微信而言，其实在美国市场微信的市占率相对比较低，整体的影响较为有限。只不过在特朗普宣布45天后禁止与微信交易之后，这也意味着这两家公司将无法出现在苹果的App Store或谷歌的Play Store等美国应用商店上，这个影响可能更大一些。

特朗普宣布45天后禁止与微信交易，依据是美国《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，该法律意味着美国总统需要宣布国家进入紧急状态，不需国会批准，就可以实施一系列的对外国经济制裁措施，包括并不限于限制外币交易、银行封锁、冻结甚至没收资产等。

表面上看，特朗普宣布45天后禁止与微信交易时间影响很大，其实这是意料之中的事情。因为此前对TikTok的封禁已经表明了特朗普的立场，而这次签署总统令，更像是给如果TikTok被收购失败后全面封禁，发出的正式通知以及法律依据。

而对于微信而言，其主要市场在国内。特朗普宣布45天后禁止与微信交易，其实影响也远没有这么大。只是这一禁令的签署，标志着科技冲突从硬件到软件应用的全面升级。

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