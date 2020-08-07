特朗普宣布45天后禁止与微信交易：具体有哪些影响？

美国时间8月6日晚间，也就是北京时间8月7日，美国总统特朗普突然宣布签署两项总统令，将于45天后封杀微信和TikTok，以及他们背后的两家中国公司腾讯和字节跳动。针对TikTok的封禁此前已经爆发，特朗普宣布45天后禁止与微信交易，腾讯首当其冲。



特朗普宣布45天后禁止与微信交易

特朗普宣布45天后禁止与微信交易，随即在资本市场引起强烈震动。受此消息影响，腾讯控股午后股价跌，一度跌近10%，市值蒸发5000亿港元。在特朗普下令45天后禁止与微信进行交易后，腾讯公司发言人周五表示，腾讯正在评估该行政命令，以获得充分了解。

那么这则禁令对中国科技企业将带来哪些更为深远的影响呢？根据禁令内容来看，唉未来的45天之后，也就是9月20日之后，任何一个美国人或美国的商业机构都不得与微信TikTok两个应用所属的公司 以及两家公司的任何关联公司发生任何的交易。

这意味着，如果字节跳动不在45天内出售TikTok，那么就将被美国封禁。按不过针对TikTok出售事宜，微软再跟字节跳动紧密接洽，具体将于9月15日之前产生结果。

而对于微信而言，其实在美国市场微信的市占率相对比较低，整体的影响较为有限。只不过在特朗普宣布45天后禁止与微信交易之后，这也意味着这两家公司将无法出现在苹果的App Store或谷歌的Play Store等美国应用商店上，这个影响可能更大一些。

特朗普宣布45天后禁止与微信交易，依据是美国《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，该法律意味着美国总统需要宣布国家进入紧急状态，不需国会批准，就可以实施一系列的对外国经济制裁措施，包括并不限于限制外币交易、银行封锁、冻结甚至没收资产等。

表面上看，特朗普宣布45天后禁止与微信交易时间影响很大，其实这是意料之中的事情。因为此前对TikTok的封禁已经表明了特朗普的立场，而这次签署总统令，更像是给如果TikTok被收购失败后全面封禁，发出的正式通知以及法律依据。

而对于微信而言，其主要市场在国内。特朗普宣布45天后禁止与微信交易，其实影响也远没有这么大。只是这一禁令的签署，标志着科技冲突从硬件到软件应用的全面升级。

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