物联网对统一操作系统说不 还能看到Windows 11吗

Windows 10刚刚过完它五周岁的生日，回望Win10的这五年，Win8在“废墟”中诞生，只是其影响力再难达到Windows历史的巅峰。在未来物联网不需要统一的操作系统前提下，还有机会看到Windows 11吗，有以下论据。





01 市场被挤得越来越小

市场调研机构Netmarketshare在本周发布了7月PC操作系统市场报告，显示Win10全球市场份额达到59.59%，装机量也在今年2月突破了10亿。这些数字看上去很光鲜，但背后却是整个PC市场的没落，Windows的影响力在整个操作系统（含桌面和移动）市场上被越挤越小。

这就要面临一个很现实的问题，到底还要不要Windows 11，还是基于Win10不断进行迭代。我的看法是Win11短期是不会再见了，主要基于以下几点考量。

02 应用领域收窄 迭代动力不足

属于桌面的时代早已结束，这也意味着Win10的应用领域也在逐渐变小。当下Windows设备主要应用于办公和重度游戏娱乐，原来大量生活和娱乐需求几乎都已经被移动平台抢走，甚至部分办公需求也被移动设备分流。

在这种情况下，满足工作生产和重度游戏需求就成了Windows的首要目标，但偏偏这两个领域最看重的是稳定，而不是快速迭代，这涉及到一系列的兼容性问题和优化流畅度的问题。数据也在支撑这一点，Win10目前最新的版本仅仅占到整个Win10家族的11%，说明绝大部分用户并不想升级。

由此可见，连最新版本的Win10都不愿意升级，Win11这种换代升级自然更甚，其主要应用领域的特性使得Windows迭代动力匮乏。

03 时代节点已过

当年微软极力推动Win8和Win10，最主要的原因是正值移动革命的时代节点，Win8和Win10都是兼顾移动平台的操作系统，微软在那些年一直在强调跨平台的系统特性，希望整合桌面和移动系统，将桌面领域的强势延续到移动平台。

为了适应移动平台，微软对Windows进行了从界面、操作逻辑到内核的大改，虽然最终失败了，但Win8和Win10无疑都是时代的产物。这种对新系统的迫切需求，在当下来说已经不存在了，微软已经基本放弃了移动操作系统，又没有新的硬件平台需要全新的操作系统，Win11为何而生这首先就是一个问题。

04 物联网无需统一操作系统

前面说到硬件市场没有新的革命，肯定会有人反驳说物联网大潮难道不是已经到来了吗？确实，物联网是一次历史性的机遇，但不同于之前的桌面和移动平台，物联网并不需要一个统一的操作系统，而是对开源和协议有更多的要求。

物联网的系统一定是多样化的，针对不同的领域和产业，需求也完全不同，这不是操作系统能够解决的问题，而应该是更底层的技术，比如云。因此，Windows在物联网时代也几乎没有用武之地，这就进一步导致Win11也不会因为物联网的到来而加速迭代。

05 微软的重心已放在云计算

其实微软想得非常清楚，目前微软最被看好，也是营收主力的业务正是云计算业务，这才是微软能够在近年来股价疯狂大涨的根本原因，未来不属于操作系统，而是云。至于Windows业务，在微软多次的架构调整中已经放到了较次要的位置，以平稳的节奏进行更新迭代，收取稳定的授权费，仅此而已了，关于它的野心已经结束。

06 Windows的历史使命已完成

Windows自其1985年诞生以来，可以说真正地改变了世界。尽管并不是第一个图形操作系统，但正是Windows将图形系统推向了全世界的各个领域，让个人学习电脑的成本大幅下降，最终推动世界全面进入了电脑时代。Windows 3.0是微软的一个节点，它将Win/286和Win/386结合到同一种产品中，成为第一个在家用和办公室市场上取得立足点的版本。

随后的Windows 95和Windows 98等不断迭代完善，直到Windows XP达到巅峰，其影响力直到今天还有余温，也进一步奠定了微软在IT行业的绝对影响力。那个时代也是电脑计算机技术突飞猛进的时期，CPU、显卡等硬件技术日新月异，全球电脑市场体量惊人。其后的Windows 7延续了WinXP的辉煌，但也是电脑时代的最后一波高潮了。

Win8随着移动时代的到来而诞生，寄托着微软打通电脑和移动的希望，但电脑的黄金时代已经逐渐过去，Win8成为时代的牺牲品。Win10比起Win8算是比较成功的，但此时电脑市场已经只能圈地自萌，拓展无力，这不是微软的错，也不是Windows的错，而是一个时代的结束。

Windows成就了电脑的伟大时代，完美地完成了自己的历史使命，这是一款伟大的产品，值得被历史铭记，但已不属于未来。

07 结束语

Windows已成过辉煌，成为时代的眼泪，若无新的硬件革命，Win11怕是遥遥无期了。

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