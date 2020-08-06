TikTok将建首个欧洲数据中心 5亿美元巨资抢占欧洲市场

在TikTok面临着美国全面封禁和业务收购生死抉择之际，欧洲方面却在紧锣密鼓地积极布局。根据来自BBC的最新报道，TikTok计划在爱尔兰建立一个价值5亿美元的数据中心，存储欧洲用户通过短视频应用程序生成的全部数据。



TikTok将建首个欧洲数据中心

根据报道，TikTok方面表示在欧洲建立数据中心是经过长期考虑的计划。这不仅是一笔巨大的投资，也象征着我们对欧洲的长期承诺，这对我们的用户和创作者来说是一个重要信息。据悉TikTok新数据中心料将于2022年初投入运营，并且会继续扩大数据及隐私保护团队。

这个报道还透露出一些比较重要的信息，比如TikTok目前的用户记录存储在美国，但是在新加坡存也留存了备份。微软计划在未来三周内，即9月15日之前，完成与TikTok的收购谈判。如果交易成功，微软已经向美国政府承诺，在一年内将TikTok的代码带回美国。

目前英国方面已经表示对TikTok的欢迎，因为这无疑能给当地带来巨大的税收和工作岗位。有人呼吁英国对其进行内容审查，TikTok并不反对，表示愿意交出源代码和算法，让相关部门检查。TikTok表示欢迎审查，没有什么需要遮遮掩掩的。

根据目前的情形来看，TikTok虽然在美国市场遭遇不公平的对待，但是他们并没有放弃全球市场的雄心。TikTok母公司字节跳动也曾发布声明称，字节跳动始终致力于成为全球公司。或许将借助TikTok将建首个欧洲数据中心的机会，重新设立TikTok总部，更好地服务全球用户。

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