5G版iPhone 12存在风险 美国银行下调苹果股票评级

5G版本的iPhone 12或许会迟到，但该来的始终会来。只是业界对即将到来的5G版iPhone 12表示出一些担忧，目前美国银行将苹果公司从其美国第一首选股列表中剔除，并将苹果股票评级由买入下调至中性，原因在于5G版本iPhone 12可能会因为成本提升存在市场风险。



5G版iPhone 12存在风险

美国银行的分析师认为，苹果公司即将发布的5G iPhone 12如果平均售价过高，这可能会给产品毛利率和单位销量带来压力。此外，内容摊销成本可能会压缩服务利润率。尤其是自6月份以来，苹果公司的股价一直在快速上涨，这让风险不断加剧。

不过有人反对，自然也有人支持。华尔街分析师普遍对苹果公司的估价保持乐观态度，很大程度上归因于市场对5G iPhone的乐观情绪。

而对于苹果而言，5G版本iPhone 12是必然的结果，即使5G的市场效果并不如人们的预期，这一步始终都是要走出来。而苹果真正所面临的挑战，是如何维持此前如此之高的利润率。换句话说，股东们更关心苹果的吸金能力是否存在下降的趋势。

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