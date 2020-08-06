早报：三星发布会众多新品速览 拼多多百亿补贴来了

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昨天夜里最重要的事件自然是三星的Galaxy Unpacked August 2020发布会了，咱们先来看看三星发布了哪些好东西。

三星Galaxy Note20发布 1.08亿像素后置三摄





Galaxy Unpacked August 2020发布会上，三星正式发布了下半年旗舰机Galaxy Note20系列机，包含Note20和Note20 Ultra两款机型，采用2K OLED显示屏，支持120Hz屏幕刷新率。

拍照方面，Galaxy Note20系列后置三摄像头分别为1.08亿像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素潜望式长焦镜头，支持混合激光对焦系统，让手机可以轻松地激光自动对焦和测距。

Galaxy Z Fold2折叠屏手机发布 7.6英寸全面屏





三星正式推出其第二代折叠屏手机Galaxy Z Fold2，该机折叠时拥有6.2英寸屏幕，展开后则拥有7.6英寸的全面屏，支持120Hz的屏幕刷新率。

Galaxy Z Fold2对结构层次进行了优化，并重新设计了铰链，支持多角度折叠，电池容量确定为4500mAh，更多关于该机的消息将在9月1日进行介绍。

Galaxy S7平板公开 支持120Hz刷新率





除了手机产品线，三星还发布了新款平板电脑Galaxy S7系列，包含Galaxy S7和Galaxy S7+两个版本，其中Galaxy S7采用LCD屏幕，S7+采用AMOLED屏幕。Galaxy S7系列均支持120Hz刷新率和分屏操作，支持S Pen手写笔以及触控键盘。

Galaxy Watch3智能手表可旋转表圈





在智能穿戴方面，Galaxy Watch3也在会上发布，最大的亮点是可旋转物理表圈的回归。Galaxy Watch3支持血氧饱和度测量以及佩戴者严重坠落通知求救，在医学方面获得认证。

Galaxy Watch3有41mm和45mm两种尺寸，与Galaxy Note20配色相同，表盘支持个性化定制。

Galaxy Buds Live真无线降噪耳机发布





在配件方面，三星还发布了Galaxy Buds Live真无线降噪耳机，采用12mm的AKG调校动圈单元，支持ANC主动降噪，可降低97%的频段背景噪音。续航时间为6小时，充电5分钟可使用1小时，配备无线充电盒。

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拼多多“百亿补贴节”今日启动 为期三天





拼多多“百亿补贴节”在今天凌晨正式启动，将持续至8月8日，涉及数码3C、家用电器、运动户外、食品生鲜、美妆个护、服饰鞋包等全品类商品，多家大牌厂商参与放出历史最低价。

最后来看一条TikTok的新闻。

传微软会在三周内敲定是否收购TikTok





有消息称，微软将在未来三周内确定是否能够完成TikTok的收购谈判，若交易成功，微软将在一年内把TikTok的代码带回美国。对此，字节跳动方面有人回应称消息不实。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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