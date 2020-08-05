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    三星新平板Galaxy S7正式公开 支持120Hz刷新率

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间8月5日，今天晚间，三星在线上召开了Galaxy Unpacked August 2020发布会。在此次发布会上，三星除了发布旗舰机之外，还发布了新款平板电脑Galaxy S7系列。三星Galaxy S7将会推出Galaxy S7和Galaxy S7+两个版本。

    三星新平板Galaxy S7正式公开 支持120Hz刷新率
    三星新平板Galaxy S7正式公开 支持120Hz刷新率

    据了解，三星Galaxy S7系列平板电脑机身采用金属设计，Galaxy S7将采用LCD屏幕，而S7+则采用了AMOLED屏幕。这两款平板电脑设备都将支持120Hz刷新率，将推出三种不同配色，同时还将支持S Pen。S7系列平板支持多应用分屏操作，非常方便。得益于屏幕和S Pen的提升，S Pen的最快响应速度只有7ms的延迟。

    三星Galaxy S7系列平板电脑将支持触控键盘，这款平板电脑还有着非常丰富的应用支持与拓展，方便你使用它进行任何操作。

    （本文图片来自互联网）

    （7498233）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7498233.html report 684 中关村在线消息：北京时间8月5日，今天晚间，三星在线上召开了Galaxy Unpacked August 2020发布会。在此次发布会上，三星除了发布旗舰机之外，还发布了新款平板电脑Galaxy S7系列。三星Galaxy S7将会推出Galaxy S7和Galaxy S7+两个版本。三星新平板Galaxy S7正式公开 支...
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