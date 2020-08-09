TikTok美国出售引发争议，张一鸣为何“接受误解”？

海外版抖音TikTok被美国封禁进入倒计时阶段，最终TikTok大概率将被美国企业收购。国内舆论哗然并呈两极分化，张一鸣内部信一句“接受误解”尤为耐人寻味。同样是被美国封禁，为何华为敢于正面硬刚，而TikTok却选择忍辱负重？切莫站在民族大义的制高点上审判别人，况且成人的世界没有对错，不妨从权衡利弊的角度来解读这其中的不同。



01 虚实属性不同

华为和TikTok都是值得骄傲的中国科技力量，华为在5G领域的技术专利以及在全球手机市场的份额均首屈一指，而抖音TikTok短短几年横扫全球短视频市场，中国企业首次打败美国硅谷“梦之队”，仅7月全球吸金1.02亿美元，堪称中国App出海杰出代表。

所不同的是，华为更偏向于硬件和技术的综合业态，而TikTok则是纯粹的软件和算法。别看就是这样轻描淡写的一句话，这注定两者所涉及的产业和生态都有着天壤之别。换句话说，华为背后是强大的供应链和制造业，是崛起的中国智造产业生态成就了华为。

而软件则是完全虚拟体，背后缺少了强大实体支撑。抖音TikTok之所以获得巨大的成功，除了短视频崛起的大机遇外，更多在于它 天才般的创意和“病毒”式的运营模式。但它在技术层面却没有护城河，相信一个美国计算机专业的大学生都能轻松搞定类似算法。

仿佛一个气泡一样，TikTok一旦破了就什么都没了。

02 战略角度不同

在华为被美国封禁的这些年，华为不仅没有被彻底打垮，反而逆袭成为全球手机霸主。我们复盘过往不难发现，华为总有“Plan B”，也就是任正非口中的“备胎”。芯片被禁，华为有海思；系统被禁，华为有鸿蒙；半导体被禁，中芯又回归。备胎逐一转正，华为涅槃重生。

更为关键的，是华为的战略高度踏准了5G这条足以影响国家科技发展大势的技术主线。华为在5G领域潜心多年研发，投入海量人力与财力，收获的自然是深厚的技术储备和大量技术人才这些硬实力。加之5G上升到国家战略层面，因此牵动了14亿民众的心和支持。

而对于抖音TikTok而言，虽然它的科技创新和经济效益同样不容小觑，但我们很难将其上升到5G国家战略的高度。毕竟抖音TikTok是一款娱乐社交软件，它解决的是人们茶余饭后消遣娱乐的需求。况且抖音在国内一直存在争议，它确实太容易令人沉迷。

当威胁逼近，如果你是决策者或许也会做同样取舍。

03 经历处境不同

任正非出身贫寒知识分子家庭，从小被父母教导学习的重要。他经历过文革的冲击，也在部队得到了锻炼，在国企工作被骗200万，因此妻离子散蒙受苦难，最终44岁被迫创业成立华为。任正非和华为都经历了很多坎坷，这些苦难让华为敢于面对困境放手一搏。

面对美国的全面封禁和疯狂打压，华为和任正非而言其实已经没有什么退路可言。对于一个已经年过古稀的老人来讲，荣誉和金钱只不过都是身外之物。如果认了，女儿的冤屈或许永远洗脱不清。不如放手一搏，宁为玉碎不为瓦全，如不能一战封神亦可名垂千古。

作为一个80后，张一鸣的成长经历可谓顺风顺水，以技术出身的他凭借天才般头脑改变了命运，而非像任正非那样靠磨难的历练最终走向成功。况且对于张一鸣而言，TikTok也只不过是一部分生意，还没到了生死攸关的时刻。年轻人更懂得变通，也没必要鱼死网破。

抉择不同只在于处境不同，本质上并无对错之分。

04 换个角度思考

很多人之所对TikTok卖给美国企业颇有微词，根本在于这被解读成妥协和不够刚硬。但其实大可不必，俗话说得好：“事儿没发生在自己身上都不是事儿，看热闹的从来不怕事儿大”。如果我们换位思考一下，假如你是张一鸣，你会做出更两全其美的决策吗？

按照当前的形势看，或许TikTok拆分出售是最明智的选择。因为对于TikTok而言美国市场毕竟是受众，当受众决定不再接受你的一切，那么你所做的一切努力都是枉然。或许正如张一鸣所言，美国的目的就是“全面封禁”，选择正面硬刚反而会更快让他们得逞。

软件应用迭代很快，如被封禁一夜之间TikTok就可以被其他应用替代。届时TikTok存在的价值几乎为零，真的会如泡沫一样消失散去。趁着TikTok还存在巨大价值及时兑现无疑才是损失最小的策略，拿到美金才能对股东和员工负责。这个决定很现实，也很艰难。

“不要在意短期损誉，耐心做好正确的事”，这是张一鸣的智慧。

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