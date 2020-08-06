APP封闭造无数局域网 搜索走向矩阵化2.0时代

中关村在线消息：8天前搜狗公司董事会收到一封来自腾讯的非约束性的收购要约，盛行了15年的搜索价值重新被评估、被定义，同时这也表明APP的封闭，使搜索走向横向加垂直的矩阵化2.0时代。





支付宝在扩大端内搜索

支付宝今年一直也在扩大招聘搜索方面的人才。在被问到此事时，支付宝承认他们从春节开始就在招聘搜索相关人才，今年也还会再招聘200人。不过，支付宝也明确表示，他们不会像传统搜索引擎那样聚焦于信息搜索，而是端内服务搜索。



每个App成了局域网形状

尽管行业内有关移动互联网开始出现瓶颈的声音越来越多，App的封闭化却已经成为一个无法挽回的局面。如果说上一个十年里，搜索引擎仍然是整个互联网的信息中转站而且能够发挥效用。那么这个十年里，每一个App都成为了一个小型的互联网。

APP封闭成为行业共识

App的封闭化已经开始成为了整个行业的共识，不过，随着用户需求的不断增加以及信息以几何倍数的增长，各个服务和内容的提供方需要给出一个更好的搜索体验，来让用户寻找到他们需要信息。这也是为什么整个行业愈发需要搜索方面的人才。



搜索变身服务

前面我们提到，上一个十年里搜索引擎起到了信息中转站的作用。因此，搜索功能更多发挥的是一个信息收集的功能。然而在这个十年里，各个网站的封闭化让信息收集无从谈起，于是搜索开始逐渐转变成一项服务。

用户需要搜索，他们仍然需要这样的传统形式来获取信息。于是，搜索功能还在延续，但是转变成为一项服务。收集信息的属性还存在，只不过从全网缩小到了单个App中。当范围局限之后，各个网站就开始思考如何能够为用户提供定制化的搜索，让用户更加轻松地找到所需要的信息。此时，搜索的服务属性也就被凸显出来。

搜索走向矩阵化

搜索技术的演化在过去几年里的进化态势与整个互联网的进化态势基本吻合。从最初的分列式到现在的矩阵化，搜索技术与互联网生态的状况息息相关。

之所以搜索技术开始出现矩阵化的态势，主要是因为各个内容提供平台的矩阵化愈发明显。其中，百度作为国内搜索引擎的巨头，他们围绕搜索建立了内容的矩阵化，而内容的矩阵化同时反向推动了搜索走向矩阵化。这样成功的例子对于腾讯和蚂蚁金服来说吸引力是极大的。

信息爆炸引起搜索变革

腾讯手中不仅掌握着社交，同时每天手中也有大量的内容爆炸。如何可以让用户能够轻松的获取这些内容，是腾讯一直在思考的事情。显然，腾讯具备内容的矩阵化，那么推出一个矩阵化的搜索功能也是势在必行的事情。

蚂蚁金服也是如此。如果说腾讯依靠内容变现中间还有一段距离的话，蚂蚁金服则是直接和钱打交道。做好搜索功能，则可以让用户更方便的在支付宝上进行消费。

结语

信息瞬息万变，但人们对于精准信息的需求是没有变化的，矩阵式搜索形成了信息的二维定位。

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