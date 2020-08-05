2020粤港澳大湾区直播与短视频产业峰会即将盛大召开

把握后疫情时代产业新趋势，重塑短视频直播生态新价值。乘风破浪——2020粤港澳大湾区直播与短视频产业峰会暨慧湾产业港招商会将于8月12日(周三)在广东惠州大亚湾盛大召开。届时业内企业高层、大数据研究机构、媒体机构以及线上超2000名企业家将同时参会，多家权威媒体在线直播，势必打造“直播+短视频+区域经济电商”新生态旗舰平台。





乘风破浪

作为新兴热门的互联网营销模式，电商直播在近些年获得飞速发展。尤其在2020年疫情的影响下，大量商业机构寻求全面拥抱线上战略转移，并催生“网红经济”、“直播带货”这些新经济新模式，更成为资本市场的新宠，确立以“短视频+直播”为创新模式的新风口。

直播及短视频平台将成为下一个消费经济洪峰的诞生地，至少代表未来5-10年红利。如今竞争加剧导致头部效应凸显，直播及短视频将借力资本进入精细化运营时代。如何整合产业链资源实现内容生态创新保持高速增长，成为业界所面临的焦点话题。

本次峰会将围绕短视频直播生态未来趋势、品牌门店直播体系场景空间营造能力、以及新零售供应链生态圈构建等话题进行深度探讨和解析，为品牌客户解决如何启动、如何落地、如何推广的痛点，提供完整营销路径。

本次峰会由惠州市人民政府指导，惠州市工业和信息化局、惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会支持、慧聪集团主办，中关村在线及大亚湾慧湾科技运营有限公司承办，惠州大亚湾经济技术开发区招商局及惠州大亚湾科创集团协办。

粤港澳大湾区作为国际科创中心，携手慧聪集团共享时代机遇。慧聪集团积极与大亚湾管委会共同拓展“直播+短视频+区域经济电商”新零售供应链生态圈，促进大亚湾区从单一产业向多元产业全方位发展，为大亚湾区构建现代经济体系、培育高质量发展提供新的动力。

届时，慧聪集团总裁ZOL董事长 刘小东；艾瑞咨询华南区总经理 伍毅然；百度好看视频总经理 宋健；科技众创 CEO白雪；北京起时传媒联合创始人 时凤轩；巨量引擎深圳直营中心商务负责人 黄慧；慧聪集团中关村在线副总裁 陈晨等多位业内企业高层将出席盛会，并进行精彩主题演讲，分享宝贵经验。



峰会嘉宾

中关村在线将与人民网、南方报业集团、今日头条、百家号，新浪，网易，腾讯、第一财经、香港商报、亚洲时报等多家媒体联合直播及广东电视台等当地媒体进行联合报道。时间锁定2020年8月12日(周三)下午14时，地点:广东·惠州大亚湾翡翠山华美达酒店二层宴会厅,让我们共同期待短视频直播业态新时代到来！

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