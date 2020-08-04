李开复谈TikTok一事：美国做法不可思议

中关村在线消息：创新工场董事长兼CEO李开复近日就TikTok一事发表了自己的看法观点，他认为特朗普政府要求TikTok出售是不可思议的，并表示美国对TikTok的控诉没有提出任何证据。





此外他还谈到了当年谷歌离开中国一事，称谷歌是不愿意遵守中国法律之后资源选择离开的，中国对于想进入中国的外国互联网公司的法律法规描述非常清楚，谷歌当年也是愿意遵守才进来的。

以下为李开复发文全文：

谷歌退出的时候，我已经离开了。不过环境和规则是很清楚的：1）中国对于想进入中国的外国互联网公司需要如何符合法律法规，描述的非常清楚（合资公司、ICP 证、服务器在中国、内容等）。愿意守这些法律法规的可以申请。谷歌就是这样进来了。2）当谷歌后来觉得不愿意守这些法律的时候，它就决定退出了。3）美国处理 TikTok 并没有给出需要做什么才能继续运营，对于美国对它的控诉也没有提出任何证据，强迫收购 + 只给 45 天 + 还要收中间费，这些都是和谷歌不可比，更是不可思议的。

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