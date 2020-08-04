中关村在线消息：近日据宣传视频显示，索尼有计划在8月6日推出新款 WH-1000XM4 耳机。



索尼对WH-1000XM4耳机展开宣传 充10分钟可用5小时

WH-1000XM4 耳机作为 Mark 3 的继任者，在外观设计上虽不会有太大的改动，但会打磨得更加精细。

据目前掌握的信息看出，WH-1000XM4 耳机配备了 40mm 的混合驱动单元，拥有和老款耳机相同但改进后的手势控制，将通过索尼DSEE Extreme软件获得实时音频升频。

WH-1000XM4 耳机的环境声模式也将回归，它将根据你的位置进行个性化的声音设置， 并支持 Alexa 和 Google Assistant。

WH-1000XM4 耳机还支持 USB Type-C 快充，充电 10 分钟播放 5 小时，完整充电之后续航时间为 30 个小时，该耳机目前会有黑色和银色两种配色。

WH-1000XM4 耳机虽大部分功能和 WH-1000MX3 相似，但索尼也会加入一些新的功能，在视频聊天中会引入“佩戴检测”功能，当您摘下或戴上耳机时，它将暂停或恢复音乐。

WH-1000XM4 耳机的另一项新功能名为“Chat to Speak”，当您在和别人说话时，会暂停耳机的播放，并在30秒后恢复.除了这些新功能，几乎所有的东西看起来都是一样的。【7496771】

（文中图片来自互联网）

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