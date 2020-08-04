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    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，微软在今日宣布新款 Microsoft Store 体验即将登陆 Xbox One 游戏主机，商城名称依然会是 Xbox Store，但会在易用性、安全性和响应速度上有明显的改进。

    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store

    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store

    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store

    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store
    Xbox One主机将登陆新版Xbox Store

    微软指出新版商城界面内部代号为“Mercury”，新 Store 能够在 2 秒时间内完成加载，比之前快了一倍多。

    新款 Microsoft Store的目的也是为了让你更容易找到想要的东西，在搜索结果中观看预告片，并显示折扣等，搜索结果中的预告片只有在你开启自动播放时才会自动播放。

    新款 Microsoft Store的导航系统也已经重新调整，在侧边栏中显示不同的类别，并有望使其更容易过滤结果。

    新款 Microsoft Store的心愿清单和购物车也经过了重新设计，使得更容易添加游戏到其中任何一个中。

    微软表示，新版界面使其更容易找到 "跨四代"（across four generations）的游戏，这预示着兼容新的 Xbox One 和 Xbox Series X 游戏，以及 Xbox 和 Xbox 360 游戏。

    新款 Microsoft Store的更加安全，现在必须要用户登录之后才能浏览内容，这是为了提供更多的家长控制，所以孩子们浏览的内容会被限定在某个范围。

    微软可以过滤掉那些评级高于登录者年龄的内容，如果有多个用户登录，这些过滤器仍然适用。【7496757】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7496757.html report 1061 中关村在线消息：据悉，微软在今日宣布新款 Microsoft Store 体验即将登陆 Xbox One 游戏主机，商城名称依然会是 Xbox Store，但会在易用性、安全性和响应速度上有明显的改进。Xbox One主机将登陆新版Xbox Store微软指出新版商城界面内部代号为“Mercury”，新 Store 能...
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