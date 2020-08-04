Intel 56核心怪物终于开卖：单系统1.5万个框框

去年4月初，Intel发布了代号Cascade Lake的第二代至强可扩展处理器，工艺和架构仍然是14nm Skylake-SP，但为了应对核心数量越来越多的AMD霄龙，打造了双芯封装的顶级至强铂金9200系列，最多56核心112线程。

Intel现有架构单芯片最多只有28个核心，而至强铂金9200系列借助“胶水大法”，实现了32核心、48核心、56核心，并拥有最多77MB三级缓存，还支持12通道的DDR4-2933内存，但代价也非常大，热设计功耗最高达到了恐怖的400W。

它们还都采用了BGA整合封装设计，而不是独立的LGA插槽式，所以是不会单卖的，客户只能从Intel那里购买一整套方案，估计也是因为芯片太过于庞大、复杂，一般客户自己根本搞不定。

至于价格，Intel也从来没有公布，有外媒调侃称最少也得值一个肾，甚至可能要一条胳膊。

对于这样的“怪物”，行业客户都没什么兴趣，此前只在两台TOP500超算上看到过它们的身影。

现在，Penguin Computing基于至强铂金9200系列，打造了全新的服务器方案“Relion XO1122eAP”，借助了Intel设计的S9200WK节点方案，每个1U服务器有四颗最顶级的至强铂金9282，共计224核心448线程。

每个机架包含34台这样的1U服务器，总计可提供7616个核心、15232个线程。

为了塞下这么多超高功耗的处理器，Penguin Computing不得不重新设计了系统供电、散热，甚至把电源转移了出去。

这套服务器方案计划9月份出货，但不知道谁会购买呢？至于价格，依然守口如瓶。

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