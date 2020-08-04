194年历史！美国最古老百年老店申请破产

8月3日消息，据媒体报道，美国最古老奢侈品百货店Lord&Taylor申请破产保护。

报道指出，疫情重创美国零售商，作为美国历史上最悠久的奢侈品百货店也未能幸免，Lord&Taylor关闭了美国全部的38家门店，

外媒表示，新冠病毒大流行导致Lord&Taylor经营状况出现危机，这家公司不得不在3月份关闭门店，但是仍然会通过网络渠道维持运营。

现在Lord&Taylor于当地时间8月2日宣布申请破产保护，并向法院提交了重组计划。

资料显示，Lord&Taylor创办于1826年，时尚初创公司Le Tote Inc.去年以7100万美元的价格从哈德逊港湾公司（Hudson Bay ）手中买下了该公司的商店、品牌和电子商务网站。

随着疫情在全球范围内的蔓延，美国在服装消费上的支出大幅缩减，这导致数家服装零售商被迫关闭，Lord&Taylor也成为其中之一。

作为美国历史上第一家百货商店，Lord&Taylor已经拥有194年的历史，这样的遭遇也是美国诸多零售商的真实写照。

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