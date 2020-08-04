    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 智能科技 > 正文

    理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，日本理光公司在本周一公布一款仅重49克的智能眼镜，通过在镜片部分使用超薄轻质塑料，在双眼型智能眼镜中实现了重量世界最轻。

    理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克
    理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克

    该智能眼镜将在8月内将在国际学会上正式发布，目前正寻找在商品化方面的合作伙伴。

    该智能眼镜不包含电源和输出影像的智能手机等，这款眼镜的裸重降到49克，而目前市面上的双眼型智能眼镜一般重70至80克。

    该智能眼镜的最大特点是戴着感觉很轻，显示屏还可从镜片处拨开移至太阳穴位置，即使长时间佩戴也不会感觉疲劳。

    该智能眼镜确保了广阔视野，可在视野1米远处显示约30英寸的画面，之后还可考虑装上摄像头等，作为增强现实AR眼镜使用。

    该智能眼镜通过在视野内重叠显示信息，在建设及医疗现场等要求高超技能的场合，有望实现远程辅助操作人员的功能。

    理光公司设计该智能眼镜面向普通消费者阶层人人都可购买，该公司也在探索步行导航等广泛用途。【7496608】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克http://news.zol.com.cn/749/7496608.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7496608.html report 808 中关村在线消息：据悉，日本理光公司在本周一公布一款仅重49克的智能眼镜，通过在镜片部分使用超薄轻质塑料，在双眼型智能眼镜中实现了重量世界最轻。理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克该智能眼镜将在8月内将在国际学会上正式发布，目前正寻找在商品化方面的合作伙...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品