中关村在线消息：据悉，日本理光公司在本周一公布一款仅重49克的智能眼镜，通过在镜片部分使用超薄轻质塑料，在双眼型智能眼镜中实现了重量世界最轻。



理光全球最轻智能眼镜亮相 重量不足50克

该智能眼镜将在8月内将在国际学会上正式发布，目前正寻找在商品化方面的合作伙伴。

该智能眼镜不包含电源和输出影像的智能手机等，这款眼镜的裸重降到49克，而目前市面上的双眼型智能眼镜一般重70至80克。

该智能眼镜的最大特点是戴着感觉很轻，显示屏还可从镜片处拨开移至太阳穴位置，即使长时间佩戴也不会感觉疲劳。

该智能眼镜确保了广阔视野，可在视野1米远处显示约30英寸的画面，之后还可考虑装上摄像头等，作为增强现实AR眼镜使用。

该智能眼镜通过在视野内重叠显示信息，在建设及医疗现场等要求高超技能的场合，有望实现远程辅助操作人员的功能。

理光公司设计该智能眼镜面向普通消费者阶层人人都可购买，该公司也在探索步行导航等广泛用途。【7496608】

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