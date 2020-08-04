早报：谷歌Pixel 4a发布 苹果市值逼近2万亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条新手机发布的消息。

谷歌Pixel 4a正式发布 Pixel 5秋季推出





谷歌正式发布了中端新机Pixel 4a，搭载高通骁龙730G处理器，不支持5G网络，6GB+128GB内存组合，5.81英寸OLED钻孔全面屏，拍照为1220万像素双摄，售价349美元（约合2437元人民币）。

此外，谷歌还确认Pixel 5和Pixel 4a（5G）将于今年秋季推出，支持5G网络售价499美元（约合3484元人民币）起。

vivo S7自拍手机发布 4400万像素前置双摄





vivo自拍系列最新产品vivo S7在昨晚正式发布，此次vivo将前置摄像头提升到了4400万像素双摄，成为业界之最，后置6400万像素三摄也并不含糊。该机的7.39mm超薄厚度也是亮点之一，机身重量只有170克。vivo S7售价为2798元起。

我们可能有机会见证2万亿美元公司的诞生。



苹果市值超1万9000亿美元创历史新高





苹果今日开盘大涨4%，一度涨至444.71美元，公司市值也超过1万9000亿美元，创下历史新高。苹果在上周末发布了其2020财年第三季度财报，净营收596.85亿美元，同比增长11%；净利润112.53亿美元，同比增长12%。

除了苹果外，另一家公司的股价也迎来大涨。

蔚来7月继续大卖 开盘一度大涨超10%





蔚来公布了其在刚刚过去的7月份的汽车交付数据，共交付了 3533 辆新能源汽车，同比增长 322.1%，继6月创下单月交付纪录后继续大卖。随之而来的就是开盘股价大涨超过10%。

下面这条新闻就没那么愉快了。

退出信号？Zoom中国仅保留合作商模式





视频会议软件公司Zoom确认，自8月23日起，将只在中国大陆保留通过合作伙伴销售，之前的直销和在线订阅方式均将取消。有分析认为这是Zoom退出中国市场的一个信号，其在国内发展并不是很顺利。

最后来看一条游戏方面的新闻。

PS直面会确认8月7日举行 没有PS5信息





索尼确认新一期PS直面会活动State of Play将于北京时间8月7日凌晨4点举行，时长约40分钟。此次直面会主题是PS4、PS VR以及已公布的PS5游戏，并不会涉及PS5主机的相关信息。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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