2020年8月3日，第五届黑金奖(BlackGold)颁奖盛典首次通过线上直播方式召开。黑金奖（BlackGold）作为中国科技及娱乐硬件行业顶级奖项，旨在为用户推荐优质产品，鼓励企业技术创新，推进科技及娱乐产业融合发展。经过中关村在线（ZOL）专业评审严苛甄选，最终共有20款产品脱颖而出荣获黑金奖殊荣。



第五届黑金奖揭晓 20款卓越产品引爆新趋势

黑金奖是由中关村在线与ChinaJoy主办方——汉威信恒展览有限公司打造的科技行业奖项，迄今已连续举办五届，在业界拥有权威影响力。2020年度黑金奖分设“黑金娱乐奖”和“黑金科技奖”两大奖项，参选产品覆盖全科技类产品、技术及解决方案。

第五届黑金奖顺应趋势重新出发，奖项设定不再局限于个人娱乐消费硬件，更鼓励娱乐生活化产品的创新性突破和创新应用提升。凭借中关村在线超过20年的科技产业积淀及权威影响力，为那些具备技术创新、应用价值和市场潜力的产品提供最具影响力的展现平台。



黑金奖顺应趋势首次采用线上直播方式进行



专家编辑现场讲解产品优势

今年疫情催生 “宅经济”，将直播再度推上新风口。黑金娱乐硬件2020颁奖盛典顺应趋势首次采用在线直播的方式进行。除全部奖项公布环节外，中关村在线各垂直领域的专家编辑还将现场讲解产品获奖理由以及产品深度解读，令奖项影响力和公信力更上一层楼。

以下为第五届黑金奖具体获奖名单（奖项排名不分先后，获奖产品排名不分先后）：

黑金娱乐奖：

AGON爱攻 AG273QG专业电竞显示器

飞利浦猛腾电竞275M1RZ显示器

三星970 EVO Plus NVMe M.2固态硬盘

优派XG270QG

华为路由AX3 Pro

惠普OMEN暗影精灵6游戏本

拯救者Y7000 2020

机械师（MACHENIKE）F117-V未来战舰Ⅱ

iQOO Neo3

OPPO Find X2 Pro

黑金科技奖：



第十代智能英特尔®酷睿™ i9-10900K 台式机处理器

戴尔 XPS17 4K全面屏旗舰创作本

华为随行WiFi 3

惠普笔记本 战66三代

惠普ENVY 13微边框轻薄本

弘瑞 X400 3D打印机

OSIM傲胜 V手天王 （OS-890）

飞傲M15

讯飞智能录音笔A1

HUAWEI P40 Pro+

当Chinjoy首次增设5G云游戏展馆，当官方首推ChinaJoy Plus线上展会，当更年轻的消费群体已然崛起，注定新趋势已经形成。作为与Chinajoy 2020同期举办并的科技及娱乐硬件产业盛会，黑金奖项的设定更成为捕捉科技发展趋势，洞察行业发展机遇的平台。

以这些技术创新、应用价值、市场潜力的获奖产品为载体，以中关村在线历经20余年深耕科技产业的权威影响力为平台，透过2020年黑金奖我们共同见证了卓越的诞生并为之加冕，更为科技及娱乐产业发展引爆新趋势、唤醒新经济、洞察新机遇、注入新动力。

专题地址：http://www.zol.com.cn/BlackGold/

关于“黑金奖（BlackGold）”

“黑金奖（BlackGold）”是中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）和中国国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）的官方奖项。2020年“黑金奖（BlackGold）”，由官方独家授权“中关村在线（ZOL）”评选。



黑金奖（BlackGold）成就行业榜样

2020年，“黑金奖”设置黑金娱乐奖和黑金科技奖两个奖项；评选涉及全品类科技产品、技术，以及解决方案。黑金娱乐奖是为评选出极具创新、拥有极高影响力，且有着极高应用价值的消费类娱乐硬件产品而设立。黑金科技奖则是为评选出科技行业顶尖技术、解决方案而设立；鼓励厂商以人为本，不断创新，带给用户卓越的体验。

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