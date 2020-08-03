中关村在线消息：近日据悉，在UDE 2020第二届国际显示博览会上，TCL华星展出了三款高端电竞显示屏。







TCL华星展出全球首款Mini-LED曲面显示器

据了解，这三款高端显示器包含具有超宽横向比例的达到1500R曲率的27英寸曲面屏、实现240Hz刷新率的32英寸高刷屏以及一款34英寸的带鱼屏。



TCL华星27英寸QHD曲面电竞显示屏，拥有着1500R的高曲率搭配165HZ的高刷新率和高达2560x1440的分辨率。

27英寸QHD曲面电竞显示屏是全球首款采用Mini-LED背光的曲面显示器，配合多达512分区Local Dimming局部调光，满足目前最高认证等级的VESA display HDR认证要求。

27英寸QHD曲面电竞显示屏可以保证屏幕到用户眼睛的距离大致均等，让屏幕两侧实现与屏幕中央位置相同的观赏角度，让用户在使用的过程中省去了捕捉屏幕边角细节，能够有效地缓解视觉疲劳，让用户具有更舒适的用眼环境。

TCL华星还展出了一款32英寸FHD高刷新率曲面电竞显示屏，实现了240Hz刷新率，同样采用Mini LED背光和多达512分区Local Dimming。

TCL华星展出的第三款显示器是一款34英寸WQHD电竞带鱼屏，主打宽幅显示，除了165Hz的高刷新率外，还搭载了Free-Sync/G-Sync显示变频技术，支持游戏画面无撕裂，该显示器同样拥有着1500R的曲率，搭配21：9的屏幕比例和178°广视角。

34英寸WQHD电竞带鱼屏，得益于808mm的屏幕宽度，该款显示器可以同时显示3个Word界面，很适合于文字工作者，超宽的屏幕比例也让视频工作者也无需用鼠标频繁拖动时间轴，能够极大的提升工作效率。

目前TCL华星参展的这三款显示器的发售时间及售价均未公布，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。【7496216】

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