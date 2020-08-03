中关村在线消息：昨天据悉，Xbox Game Pass在官方社交媒体公布新信息，其更换了全新的LOGO，或许之前传闻的取消联机收费的方案正在逐步变成现实。



XboxGamePass更换新LOGO 免联机费传言似乎成真

此前在上个月中，微软取消了Xbox Live年费续费通道，业界对此举猜测微软准备在下个世代取消联机收费，并将整合Live和XGP。

Xbox Game Pass 本次更新删除了原本LOGO中的Xbox字样，左侧的Xbox图形相比过去的LOGO更加扁平化，这些设计方面的改动显然是为了迎合最新的潮流。

删除Xbox文字应该是微软希望Game Pass能够给外界“不局限于Xbox”的印象，因为用户已经可以通过非Xbox设备，甚至云游戏Project xCloud等平台利用Xbox Game Pass服务享受相同游戏。

据了解，微软将在今年正式发售下一代游戏主机，同时包括Xbox Live和Xbox Game Pass等服务都有望得到更新。【7495720】

（文中图片来自互联网）

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