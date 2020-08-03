中关村在线消息：据传，谷歌的Pixel 4a可能会在近日召开的发布会正式亮相，同时还可能会有一款5G机型亮相。







Google Pixel 4a发布会近日召开 或有5G机型亮相

这款新智能手机的型号还没有最终确定，但似乎很有可能推出的候选机型是谷歌Pixel 4，据说这是一款入门级智能手机，如果那苹果相比较，其最近的对手很可能是第二代iPhone SE。



著名消息人士Ishan Agarwal在Twitter上发布了一份规格清单，包括一台预计价格为349美元的型号，支持连接4G LTE网络。

他还在该条推文中提到了第二款机型 "Pixel 4a 5G"，将与 "Pixel 5 "一起在秋季推出，售价499美元。

Pixel 4a 预计将搭配5.81英寸OLED显示屏，并配备打孔摄像头，之前传言称其分辨率为2340×1080。

Pixel 4a 还配备骁龙730G系统级芯片，预测会拥有6GB内存，128GB存储空间，电池容量为3140mAh。

Pixel 4a 背面还装配了1200万像素传感器，双像素相位检测，77度视野，光学图像防抖，能够拍摄30fps的4K视频和120fps的1080p，正面将是一枚800万像素的前置摄像头，视野角度为84度。

据传谷歌将准备在美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚和日本六个国家率先推出Pixel 4a，出货日期暂时未知。

当然，究竟是什么新机型会亮相，相信即将召开的发布会上自然会公布谜底，请感兴趣的朋友继续关注我们的相关报道。【7495597】

（文中图片来自互联网）

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