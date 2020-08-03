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    微软将继续收购TikTok美国业务 最迟9月15日有结果

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    TikTok在美国面临全面封禁时间引起全球关注，根据最新消息来看，微软将继续收购TikTok美国业务，这一提议之前被美国政府否定，目前来看仍有回旋的余地。美国微软公司官网8月2日发表声明提到，将继续讨论收购TikTok在美业务的可能性。

    微软将继续收购TikTok美国业务 最迟9月15日有结果
    微软将继续收购TikTok美国业务

    声明说，在微软首席执行官萨蒂亚纳德拉和总统特朗普讨论后，微软将继续收购TikTok美国业务。“微软将在几周内迅速与TikTok的母公司字节跳动展开谈判，无论如何，这些谈判最迟不晚于2020年9月15日完成。”

    声明还说,“微软将继续收购TikTok美国业务，可能会邀请其他美国投资者以少数股权参与此次收购。”

    针对此事件，国外有评论认为，这是上至美国总统，下至硅谷企业，对于中国高科技创业新星的一场“超级围猎”，是商业史上一场巧取豪夺的“掠夺盛宴”。

    那么为微软将继续收购TikTok美国业务，而不是在业务上重叠度更高的Facebook呢？

    字节跳动的一则声明直指Facebook抄袭抹黑，扎克伯格多次在公开场合指责TikTok，宣扬TikTok威胁论已经不是什么秘密，如果由Facebook完成收购，这样痕迹过重。

    针对最近发生的一系列事件，字节跳动直言：“我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。我们严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予我们的权利，维护公司的合法权益。”

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