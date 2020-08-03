SpaceX龙飞船载宇航员返回地球 商业载人航天又一壮举

美东时间周日下午 2 点，执行首次载人试飞任务的 SpaceX 龙飞船成功降落在大西洋面上，这一事件成为商业载人航天又一壮举。SpaceX龙飞船载宇航员返回地球，45年来首次溅落海上，以此结束了为期两个月的测试，这对该公司和 NASA 来说都是历史性的一刻。



SpaceX龙飞船载宇航员返回地球

这项航天任务被称为“Demo-2”，埃隆 · 马斯克的SpaceX公司首次将宇航员送入太空，使 SpaceX成为历史上第一家将宇航员送入轨道的私营公司。

对NASA来说，这标志着美国恢复了发射自己宇航员的能力。自从近 10 年前航天飞机项目结束以来，美国一直缺乏从本土将宇航员送入国际空间站的能力。NASA计划每隔几个月用SpaceX公司的航天器将宇航员送入太空，每个座位的费用估计为5500万美元。

与此同时，这项任务的完成，也标志着SpaceX公司花费数年时间研发龙飞船后的最后一次测试。NASA在这个项目中已经支付SpaceX公司31亿美元的巨额开支，并且还跟波音公司签订了48亿美元的合同，用于开发“星际客机”，为未来开启商业航天做准备。

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