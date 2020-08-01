英雄联盟S10总决赛上海举办 B站获得三年独播权

中关村在线消息：北京时间8月1日，2020年第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心举办。今天上午拳头游戏在其官方微博公布，2020 英雄联盟全球总决赛将于9月25日开始，并全程落地上海。



英雄联盟S10总决赛上海举办 S11也会落地中国

根据官方介绍，2020英雄联盟全球总决赛将于9月25日开始，并全程落地上海，其中冠亚军决赛会在10月31日的浦东足球场举行。此外，2021英雄联盟全球总决赛仍也会重返中国。同时，北美地区将于2022年主办全球总决赛。更多信息，拳头游戏将于8月24日的2020全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会上发布。

与此同时，拳头游戏也宣布，他们与哔哩哔哩达成英雄联盟全球赛事战略合作。B站正式获得中国大陆地区2020-2022连续三年的全球赛事独家直播版权。B站将独家提供包括全球总决赛、季中冠军赛、全明星赛在内的一系列直播与点播赛事内容。

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2020ChinaJoy