北斗正式开通意义非凡 北斗卫星导航将有哪些大作用

26年不懈奋斗，北斗正式开通。从1994年北斗一号系统工程立项，到如今北斗三号组网卫星发射任务完成，中国北斗人用26年的时间实现了55颗卫星的研制发射。在北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪上，习近平宣布：“北斗三号全球卫星导航系统正式开通！”



北斗正式开通意义非凡

北斗卫星导航系统是由我国自主建设运行的重要空间基础设施，也是我国迄今为止，规模最大、覆盖范围最广、服务性能要求最高的巨型复杂航天系统。除了实时导航、快速定位是卫星导航系统最基本的功能之外，北斗还具有精确授时、位置报告和短报文通信三大特色功能。

精确授时

北斗卫星本身是我们国家的一个授时系统，北斗三号卫星上的星载铷原子钟的精度处于国际领先水平，可以达到每天100亿分之5秒。目前这一功能已应用于通信、电力、金融等系统。

位置报告

通过两颗地球同步轨道卫星联手，不仅能回答用户“我在哪”，还能告诉关注用户行踪的相关方“你在哪”，广泛用于搜救、渔业等领域，是保障民生安全的“千里眼”。

短报文通信

导航卫星和通信卫星是两种类型的卫星，但北斗导航卫星却附加了通信功能。这个功能在沙漠、远洋、深山、森林等没有网络覆盖的地区，或者是灾害发生、通信受阻时至关重要。

伴随着5G移动通信、区块链、物联网、人工智能等新技术的持续发展，以及与北斗系统的进一步融合，构建以北斗时空信息为主要内容的新兴产业生态链，推动生产生活方式变革和商业模式不断创新，将创造出巨大的经济效益和社会效益。

正如首任北斗卫星导航系统总设计师孙家栋院士曾说的那样，“北斗的应用只受人类想象力的限制”。北斗未来的应用价值，完全不可估量！



北斗卫星导航将有哪些大作用



北斗卫星导航将有哪些大作用

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