英雄联盟非节假日限玩1.5小时 对熊孩子沉迷游戏下狠手

随着Chinajoy2020的正式开幕，近日关于游戏产业的新趋势、新变化可谓接连不断。就连最热的手机游戏《英雄联盟》也公布了针对未成年人的限定新规。英雄联盟非节假日限玩1.5小时，无论你是谁，即便是职业选手，只要未成年，也在新规限制之列。



英雄联盟非节假日限玩1.5小时

英雄联盟发布的新规包括：

未成年用户每日22时至次日8时禁玩，法定节假日每日限玩3小时，其他时间每日限玩1.5小时。公告在消费上也做出明确规定，其中未满8周岁的用户无法充值；8周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。

值得关注的是，今天Chinajoy现场传来重磅消息：为防止青少年沉迷网络游戏，我国正在加快推进网络游戏实名认证系统建设，初步计划于9月前上线。

宣部出版局副局长冯士新在中国国际数码互动娱乐展览会主题论坛上说，部分青少年沉迷网络游戏、过度消费等问题,长期以来一直引起社会各界广泛关注。我国正在加快推进国家层面实名认证系统建设，初步计划9月前上线,届时将组织企业分批接入。

英雄联盟非节假日限玩1.5小时，加之即将在9月上线的网络游戏实名认证系统，现在国家终于对熊孩子沉迷游戏下狠手了。相信这样的举措一定会受到广大家长的欢迎。

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