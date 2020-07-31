中关村在线消息：北京时间7月31日，2020年第十八届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于7月31日至8月3日，在上海新国际博览中心如期举办。今天上午，高通骁龙主题馆在2020ChinaJoy上海新国际博览中心E4正式开幕。



高通骁龙馆再次启航 体验极致的数字娱乐

在高通骁龙馆开幕典礼上，高通公司携手中国电信、中国联通、中国移动三大运营商，黑鲨、iQOO、联想、魅族、努比亚、一加手机、OPPO、realme、腾讯游戏和小米等产业链合作伙伴一同正式开启高通骁龙主题馆。

在开馆仪式上，高通公司中国区董事长孟樸进行了致辞，他表示：“从几年前高通公司首次参加ChinaJoy，到连续两年以高通骁龙主题馆的形式与大家互动，我们看到的是中国电竞游戏产业的蓬勃发展和不断进步。今天的游戏，不仅仅是娱乐休闲的方式，更是文化和社交的重要途径。今天的数字娱乐产业，也已经跃升为一种新业态、新经济，在与各种新技术的不断融合中，创造着巨大的社会价值。高通公司深耕移动科技创新数十年。面向万物互联的5G时代，我们希望能够与更多的合作伙伴一起，助力中国电竞游戏产业的快速发展，为各位玩家带来更胜以往的顶级娱乐体验！”

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2020ChinaJoy