北斗正式开通：26年奋斗终成北斗 应用价值不可估量

2020年7月31日，是一个中国人民值得铭记的大日子。无论您是在电视机前，还是在使用手机，相信都已经接收到各种途径传来的重大捷报：北斗正式开通！在北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪上，习近平宣布：“北斗三号全球卫星导航系统正式开通！”



北斗三号全球卫星导航系统正式开通

据报道，6月23日北斗三号最后一颗全球组网卫星，在西昌卫星发射中心“重启”发射后，成功飞向太空。至此，30颗北斗三号全球组网卫星全部到位，我国北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成，比原计划提前半年完成。

北斗正是开通意义非凡，拥有自己的卫星导航体系已经成为世界大国的重要标志和大国竞争的科技制高点。目前中国已经建成了集芯片，板卡、终端和运营服务为一体的完整的北斗产业链，并作为国家重点行业和重点领域的标准，在大众消费大规模应用。

26年奋斗，终成北斗。从1994年北斗一号系统工程立项，到如今北斗三号组网卫星发射任务完成，中国北斗人用26年的时间实现了55颗卫星的研制发射。项目启动以来，已在全国范围内动员了400多个单位和30多万名科技人员参与研发。

伴随着5G移动通信、区块链、物联网、人工智能等新技术的持续发展，以及与北斗系统的进一步融合，构建以北斗时空信息为主要内容的新兴产业生态链，推动生产生活方式变革和商业模式不断创新，将创造出巨大的经济效益和社会效益。

正如首任北斗卫星导航系统总设计师孙家栋院士曾说的那样，“北斗的应用只受人类想象力的限制”。北斗未来的应用价值，完全不可估量！



北斗三号全球卫星导航系统正式开通

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