中关村在线消息：据悉，联想近日公布了做工精巧的一款超轻薄Air5投影仪，支持1080P高清解码，2600流明光源亮度。



联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明

联想Air5投影仪长宽约13.6mm，比iPhone 11 Pro还要短一点，重量仅为688g，可轻松塞入挎包。

Air5投影仪机身采用铝合金材质，内置100g的铝合金材质支架，提供牢固的底座支撑，并支持10-75°自由调节。

Air5投影仪遥控器可以吸附机身上半部，支持蓝牙和红外遥控，投影仪顶部支持触控，没有遥控器也能使用。

Air5投影仪采用四通道LED光路设计，2600流明光源亮度，支持1080p输出。采用漫反射原理，影像光线更加柔和，支持开机自动对焦，四点自动梯形校正。

Air5投影仪支持USB-C连接，可连接手机、电脑等设备，同时支持安卓手机、iPhone无线投屏。

联想Air5投影仪现已上架，售价为2999元，8月1日0点到手2799元，感兴趣的朋友可以考虑入手体验一下了。【7494714】



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