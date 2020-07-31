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    联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，联想近日公布了做工精巧的一款超轻薄Air5投影仪，支持1080P高清解码，2600流明光源亮度。

    联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明
    联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明

    联想Air5投影仪长宽约13.6mm，比iPhone 11 Pro还要短一点，重量仅为688g，可轻松塞入挎包。

    Air5投影仪机身采用铝合金材质，内置100g的铝合金材质支架，提供牢固的底座支撑，并支持10-75°自由调节。

    Air5投影仪遥控器可以吸附机身上半部，支持蓝牙和红外遥控，投影仪顶部支持触控，没有遥控器也能使用。

    Air5投影仪采用四通道LED光路设计，2600流明光源亮度，支持1080p输出。采用漫反射原理，影像光线更加柔和，支持开机自动对焦，四点自动梯形校正。

    Air5投影仪支持USB-C连接，可连接手机、电脑等设备，同时支持安卓手机、iPhone无线投屏。

    联想Air5投影仪现已上架，售价为2999元，8月1日0点到手2799元，感兴趣的朋友可以考虑入手体验一下了。【7494714】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明http://news.zol.com.cn/749/7494714.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7494714.html report 773 中关村在线消息：据悉，联想近日公布了做工精巧的一款超轻薄Air5投影仪，支持1080P高清解码，2600流明光源亮度。联想公布精巧超小投影仪Air5 1080P+2600流明联想Air5投影仪长宽约13.6mm，比iPhone 11 Pro还要短一点，重量仅为688g，可轻松塞入挎包。Air5投影仪机身采用铝...
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