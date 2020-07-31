ChinaJoy 2020今日开幕：5G云游戏、汉服、直播成新宠

2020年7月31日，Chinajoy 2020正式开幕。虽然今年上半年全球都笼罩在疫情的阴影之下，但是宅经济对冲疫情负面影响，催生游戏市场获得20%以上的营收增速。作为疫情之下的第一个大型游戏展会，Chinajoy 2020也成为人们关切的热点。



ChinaJoy 2020今日开幕

虽然今年的Chinajoy仍旧受到疫情的影响，但据悉本届展会面积12.5万平方米，涵盖上海新国际博览中心的10个展馆，总计参展企业400家左右，它们将带来千余款全球顶级游戏大作，40000余台游戏体验机以及数字娱乐和智能娱乐软硬件。

5G时代的到来，让云游戏成为业界最新关注的新趋势。据悉，本届ChinaJoy增设了5G云游戏主题展区、二次元游戏主题展区、桌游主题展区、独立游戏主题展区和“洛裳华服·赏”板块等。

展会吸引了腾讯、网易、完美世界、盛趣、巨人、快手、百度、京东、心动、哔哩哔哩、高通、暴雪、育碧、万代南梦宫等400家数字娱乐企业参展。

汉服板块成为今年ChinaJoy的一大看点。展会首次推出“洛裳华服·赏”活动，通过现场走秀等方式，让更多年轻人了解当下正时尚的服饰文化，众多国内知名汉服原创品牌首次入驻。

值得一提的是，今年ChinaJoy首次推出“ChinaJoy Plus”线上展会。线上直播、重磅发布、制作人见面会、游戏宣发、周边衍生品或硬件外设展示等线下活动，均可通过线上平台与展馆外的玩家见面，触达更多游戏用户。

Chinajoy的精彩不容置疑，但是在疫情之下如何确保安全，成为重中之重。

据悉本届展会从检票、入场、逛展到现场消杀，本届展会尤其重视安全防疫工作。在展馆入口处，地板上贴着黄色的“一米线”，现场的喇叭循环播放，提示观众佩戴好口罩。所有进馆人员须同时满足四项条件：人证一致、佩戴口罩、出示绿色“随申码”及体温正常。

此外，除了展商与工作人员，每个展馆均设置了多个疫情防控监督员。他们头戴黄色安全帽、手持提示牌，主要职责是关注展会细节，提醒观众戴好口罩。同时在每个展馆出入口附近，都增设了一个“展会安全监管处”，可以为玩家提供口罩、消毒洗手液等防疫物资。

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