上半年游戏收入达1394.93亿元 宅经济对冲疫情负面影响

7月31日，Chinajoy 2020在上海正式举办。中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会和中国游戏产业研究院发布《2020年1-6月中国游戏产业报告》，上半年游戏市场规模达1394.93亿元，同比增长22.34%，主管部门共下发游戏版号779款。



上半年游戏收入达1394.93亿元

今年上半年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达到1201.4亿元，同比增长30.38%，较去年同期增加279.97亿元。中国自主研发游戏上半年在海外市场实际销售收入达75.89亿美元，同比增长36.32%，保持快速增长势头，增幅高于国内市场。

2020年上半年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占28.23%，日本市场占23.26%，韩国市场占9.97%，这三个国家是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达61.46%。

今年上半年中国移动游戏实际销售收入占市场总收入的75.04%，客户端游戏占20.18%，网页游戏占2.87%，移动游戏成为市场营收的主力军。上半年中国移动游戏市场实际销售收入达到1046.73亿元，同比增长35.81%。在收入排名前100的中国移动游戏中，角色扮演类数量最多，占比达到30%；卡牌类游戏和策略类游戏次之，占比分别为12%和11%。

2020年1-6月中国客户端游戏市场实际销售收入为281.54亿元，同比下降10.13%；中国网页游戏市场实际销售收入为40.02亿元，同比下降21.43%，连续5年呈现下降态势，市场萎缩明显。

另据报告显示，今年上半年中国电子竞技游戏市场实际销售收入为719.36亿元，同比增长54.69%，持续保持较快增速；电子竞技用户规模达4.8396亿人，同比增长9.94%。

云游戏正成为行业热点。今年上半年，中国云游戏市场实际销售收入达4.03亿元，同比增长79.35%。随着5G技术日益普及、网络宽带环境优化，云游戏产业将得到快速发展。

报告认为，今年上半年中国游戏市场经受住了新冠肺炎疫情的考验，在规模持续扩大的基础上，进入了产业升级、技术迭代、内容创新的新阶段。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：上半年游戏收入达1394.93亿元 宅经济对冲疫情负面影响http://news.zol.com.cn/749/7494648.html

2020ChinaJoy