中关村在线消息：今日据悉，苹果的Apple Store 应用程序在近日获得的更新中，上线了“For You”标签页面，可提供更直观、更详细的信息来帮助用户选择适合自己的手机，或者查看已经下单的订单信息等等。











Apple Store新增页面：可提供网购推荐和型号对比

本次更新适用于 iOS 和 iPadOS 版本。



For You标签页面显示了所有与你 Apple ID 连接的设备，如 iPhone、iPad 或 MacBook。这些设备会出现在 "你的设备 "列表下，该选项卡还会根据该列表显示一些个性化的购物推荐。

For You标签页面还为用户提供一些产品提示，以及可以为拥有设备购买兼容的配件名单等。

For You标签页面还会显示你可能感兴趣的苹果服务以及iPhone的保修状态信息等，对于旧设备，该选项卡将让您看到一个以旧换新的价值以及一个快速链接，以便开始交换您的旧手机。

如果您浏览到iPhone产品页面，您会看到当前的手机和苹果的新机型的比较，它还可以比较两款新机型，以权衡其成本，这个功能可以帮助你决定是否升级到较新的手机。【7494640】

（文中图片来自互联网）

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