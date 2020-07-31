抖音微信读书侵害用户个人信息：腾讯认了，抖音不服

近年来侵犯用户隐私事件屡屡爆发，甚至一些很著名的软件应用也不例外。最近闹得沸沸扬扬的用户起诉抖音和微信读书侵犯个人隐私案件有了新进展。北京互联网法院作出一审宣判，认定抖音、微信读书均有侵害用户个人信息的情形。

值得一提的是，抖音微信读书侵害用户个人信息两案也成为《中华人民共和国民法典》颁布后，体现民法典保护互联网时代公民个人信息权益的典型案件。

目前，抖音微信读书侵害用户个人信息事件涉事公司均已经正面回应。腾讯回应称将尊重法院判决，之前已对相关功能进行了迭代优化，对相关社交功能进行了强提示。

抖音则表示，对于法院一审判决会提起上诉。

凌某某诉抖音案大致情况如下：

原告凌某某在手机通讯录除本人外没有其他联系人的情况下，使用该手机号码注册登录抖音App后，被推荐大量“可能认识的人”，其中包括多年未联系的同学、朋友。

凌某某认为抖音App非法获取其个人信息及隐私构成侵权，将抖音App的运营者北京微播视界科技有限公司（以下简称微播视界公司）诉至北京互联网法院。

据北京互联网法院微信公众号信息显示，抖音APP非法获取、知悉、保存、利用其姓名、手机号码、社交关系、地理位置、手机通讯录等个人信息和隐私，构成侵权，应当依法承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等责任。

微播视界公司则认为，其基于其他抖音用户授权访问的通讯录中有凌某某的姓名和手机号码，向凌某某推荐了“可能认识的人”，其并未掌握和使用凌某某的社交关系；关于保存期限问题，其为保证服务质量，对用户的个人信息长期保存符合用户自身利益和合理期待。凌某某公证时所用手机通讯录为空，其未收集凌某某的通讯录信息。通过IP地址获得的城市级别的模糊位置信息不具有可识别性，不属于隐私和个人信息。请求驳回凌某某全部诉讼请求。

最终法院判决微播视界公司于判决生效之日删除2019年2月9日前收集并存储的凌某某姓名和涉案手机号码的个人信息、删除未经凌某某同意通过抖音软件收集并存储的其地理位置信息、7日内以书面形式向凌某某道歉、7日内赔偿凌某某经济损失1000元及维权合理费用4231元。

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