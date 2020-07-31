中关村在线消息：近日据外媒消息，在被问到Apple Silicon的话题时，库克虽然拒绝做出永远不销售给其它的承诺，他强调“苹果喜欢做全套、完整的产品”。



库克指出Apple Silicon处理器不对外销售 苹果要做全套产品

苹果公布了新一季度2020 Q3财季的财报数据， 在交流环节苹果方面也分享了许多重要消息，比如新一代iPhone将推迟，延期数周上市，关于PC用户关心的Apple Silicon处理器，库克也做了一些回应。

库克还表示“做Apple Silicon的原因是我们可以以过去无法实现的方式重塑产品、给用户带来更好的体验，基于此所有产品有了套统一的架构，让我们可以做出一些更有意思的东西”。

据了解，苹果将用两年时间将Mac产品线从Intel处理器切换到基于ARM精简指令集的Apple Silicon平台，据说和当前的A系列处理器一样，CPU和GPU部分均是自己研发。【7494515】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：库克指出Apple Silicon处理器不对外销售 苹果要做全套产品http://news.zol.com.cn/749/7494515.html