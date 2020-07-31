早报：Redmi天玑新机8月发 理想汽车美股上市

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

Redmi与联发科合作的手机，看来下个月就要发布了。



传Redmi天玑新机8月发 还会推出智能手表





近日知名微博爆料人爆料，Redmi 天玑新机将于8月发布，另外还有Redmi首款智能手表。Redmi新机Redmi Note 10已在7月22日现身。AI benchmark跑分成绩显示该机搭载了联发科天玑 820芯片，AI得分79151，AI历史综合排名第2。

理想汽车，终于上市了。



理想汽车正式在纳斯达克上市 市值达 681.5 亿元





昨天晚间9点30分，新造车势力理想汽车在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，发行价11.5美元/股，总市值达681.5亿元。理想汽车是继蔚来汽车之后中国第二家赴美上市的新造车企业，其股票代码为创始人李想的姓名字母 “LI”。



谷歌又一次要被反垄断调查了，还是因为收购。



谷歌又被欧盟调查了 这次是因为Fitbit





近日多位知情人士今日称，欧盟下周将对谷歌21亿美元收购Fitbit交易展开全面的反垄断调查。为了赢得欧盟的批准，谷歌本月早些时候曾承诺，不会使用Fitbit的健康数据来帮助提供定向广告服务。如今看来，谷歌的这项承诺还不足以打消欧盟的顾虑。

网络游戏实名制，正在稳步推进中。



网络游戏实名制推进中 将于9月前上线





近日中宣部出版局副局长冯士新在中国国际数码互动娱乐展览会主题论坛透露，为防止青少年沉迷网络游戏，我国正在加快推进网络游戏实名认证系统建设，初步计划于 9 月前上线。冯士新称，部分青少年沉迷网络游戏、过度消费等问题，长期以来一直引起社会各界广泛关注。

美团与支付宝的肥皂剧还在继续。



美团取消支付宝支付惹争议 打客服可以进行恢复





不少用户在使用美团App时发现，找不到支付宝的支付入口了，美团月付和银行卡支付占据优先位置。用户猜测是不是美团取消了支付宝支付。随后，美团月付官方微博做了回复：“淘宝啥时候能用微信支付、美团月付？”。这样的情况，引起了用户的争议。美团也表示，只要打客服便可恢复支付宝支付。

马斯克这次又语出惊人了。



马斯克语出惊人：比尔·盖茨不是我的恋人





近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克又在推特上发了一些奇怪的推文，辟谣其跟比尔盖茨是恋人的传闻。马斯克先是发文称 “比尔 · 盖茨不是我的恋人”，之后再次发文称 “关于我和比尔 · 盖茨是爱人的传言是完全不实的 ”。如果说这两条推文看起来还比较正常，那么马斯克的下一条推文就令人捉摸不透了，他发文称：“我…… 我今晚死在了你的怀里。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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