中关村在线消息：北京时间7月30日，今天上午召开的中国国际数字娱乐产业大会上，中宣部出版局副局长冯士新进行了讲话。在讲话中，冯士新副局长表示，游戏企业一方面要抓好防沉迷工作的同时，还需要进一步加强精品的生产，并严把内容关口，遵守规则。



在更好地履行社会责任中 实现更高质量的发展

冯士新副局长提到，部分青少年沉迷网络游戏、过度消费等问题,引起社会各界广泛关注。去年以来，国家新闻出版署先后印发专项通知、召开专门会议、下发工作指南,对网络游戏防沉迷工作作了全面安排。今年上半年，各地宣传部门又组织开展了属地企业的防沉迷排查。从反馈情况看，多数企业严格落实通知要求，有序推进各项举措,防沉迷工作取得了积极进展。同时也发现少数企业心存侥幸、消极应付、执行不力。防沉迷工作是网络游戏行业履行社会责任的重要标志、根本要求，各地各企业要高度重视、一抓到底，不折不扣落实到位。

他还表示，这些年游戏行业的产品整体质量不断提升，策划创意、制作水平都有很大进步，越来越多的企业致力于以优质内容吸引用户，市场竞争从比规模、比买量向比内容、比品质转变。但总的来讲，我们的产品与高质量要求还存在不少差距，同质化、平庸化问题仍比较突出，供给结构有待优化，文化内涵仍显不足,有创意、有品位、有温度的优秀作品还不多。

以下为冯士新副局长讲话全文：

各位来宾、各位朋友,女士们、先生们：

大家上午好！

非常高兴与大家相聚上海。受部领导和局长委托，我对中国国际数码互动娱乐展览会的举办表示热烈祝贺，对前来参会的各有关方面领导、企业界代表、媒体界朋友以及社会各界人士表示诚挚的欢迎！

今年上半年，面对决胜全面小康、决战脱贫攻坚的艰巨任务，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，我国数字内容产业锐意进取、迎难而上，积极承担社会责任，充分发挥独特优势，为服务疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。据初步统计，上半年我国网络游戏呈现出逆势上扬的良好态势，成为非常时期的一支生力军。在抗击新冠肺炎疫情中，数字内容行业重大义、顾大局，积极提供在线服务，精心策划专题专栏，免费开放数字内容，创作推出了一大批抗疫题材的网络文学、网络游戏、网络音视频产品，为传播防疫知识、坚定抗疫信心、纾解紧张情绪发挥了积极作用。广大数字内容企业踊跃捐款捐物,及时复工复产、稳岗位保就业，为国分忧，体现了强烈的社会责任感和高度的使命担当。借此机会，向包括游戏企业在内的网络出版企业为疫情防控和经济社会发展付出的努力表示敬意和感谢！

在刚刚召开的企业家座谈会上，习近平总书记作了重要讲话,充分肯定了各类市场主体的作用贡献，从保护和激发企业活力、弘扬企业家精神、集中力量办好自己的事等方面，提出了明确要求和殷切期望。数字内容产业有上万家市场主体，是社会主义文化建设的重要力量，在传播社会主流价值、传承弘扬中华文化、满足群众精神文化需求、服务经济社会发展等方面，发挥着越来越重要的作用。要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神,以对国家、对民族高度负责的态度，始终坚持把社会效益放在首位，自觉承担文化使命，真诚回报社会、切实履行社会责任,创作提供更多优秀产品和服务，推动行业高质量发展，更好满足人民群众美好生活需要。下面，我谈几点想法，供大家参考。

第一，坚决抓好防沉迷工作。数字内容产品广受年轻一代喜爱，但部分青少年沉迷网络游戏、过度消费等问题,引起社会各界广泛关注。促进青少年健康成长关系国家、民族未来。落实坤明同志指示和部领导要求，去年以来，国家新闻出版署先后印发专项通知、召开专门会议、下发工作指南,对网络游戏防沉迷工作作了全面安排。今年上半年，各地宣传部门又组织开展了属地企业的防沉迷排查。从反馈情况看，多数企业严格落实通知要求，有序推进各项举措,防沉迷工作取得了积极进展。同时也发现少数企业心存侥幸、消极应付、执行不力。防沉迷工作是网络游戏行业履行社会责任的重要标志、根本要求，各地各企业要高度重视、一抓到底，不折不扣落实到位。要针对已发现的问题和社会反映，查漏补缺、纠偏补正，不断完善措施办法，推动防沉迷工作步步深入。头部企业要先行一步，充分发挥示范带头作用。今年下半年，我们将组织专项检查，并对属地部门排查情况进行“回头看”，对仍没有落实到位的,要进行曝光和处罚。我们正在加快推进国家层面实名认证系统建设，初步计划9月前上线,届时将组织企业分批接入，请有关企业积极配合。

第二，着力加强精品生产。提高质量、多出精品，是时代赋予我们的文化使命，是行业发展的必由之路。应该说，这些年我们的产品整体质量不断提升，策划创意、制作水平都有很大进步，越来越多的企业致力于以优质内容吸引用户，市场竞争从比规模、比买量向比内容、比品质转变。但总的来讲，我们的产品与高质量要求还存在不少差距，同质化、平庸化问题仍比较突出，供给结构有待优化，文化内涵仍显不足,有创意、有品位、有温度的优秀作品还不多。希望全行业切实增强精品意识，发扬工匠精神，精心策划和打磨产品，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品，进一步提升全行业产品的整体质量和水平。要着力提升文化内涵，以社会主义核心价值观为引领，把中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化融入到各类产品中，彰显思想之光、文化之韵、艺术之美。数字内容产业是创意产业,要立足于创新创造，不断发现、培育和扶持优秀创作团队，激活创作源头，开发更多具有自主知识产权和核心竞争能力的优秀产品，形成知名品牌和文化标识。今年上半年，我们克服疫情影响，平稳推进游戏审批工作，截至七月底已核发游戏版号779款，基本满足了行业需求。大家要珍惜和用好版号资源，处理好数量和质量的关系，提高质量、拒绝平庸，做一款成一款、做一款精一款，不断加大高质量高水平产品的有效供给。

第三，始终严把内容关口。数字内容产品具有鲜明的文化属性和意识形态属性，对广大青少年的价值观养成具有较大影响，必须切实加强内容导向把关。今年以来，我们在审核中发现，一些产品仍然存在宣扬拜金思想和官本位、渲染低俗暴力、传播封建迷信、“虚无”历史等问题，暴露出相关地方和企业在把关意识、把关机制、把关能力上的不足。希望广大企业和从业人员始终绷紧内容导向这根弦，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，把导向要求内化于心、外化于行，做到心中有戒、心中有纪，决不为错误内容提供传播渠道。要严格落实企业主体责任，主要负责人要亲自抓、带头管，细化管理制度，层层压实管理责任，当好“把关人”“守门人”。要加强队伍培训，增强把关意识，提高把关能力，让落实导向要求成为行业自觉。近年来游戏产品社交功能不断强化，一些社会负面情绪借游戏社交平台宣泄发酵，给内容把关带来了新的风险和挑战。要加强动态监测，及时发现处理问题，及时纠正错误倾向，及时报告有关情况，坚决避免网络游戏引发负面舆情。

第四，严格遵规守矩。没有规矩、不成方圆，规范有序的市场秩序是行业健康发展的重要基石。近年来数字内容产业在快速发展的同时，违规违法行为时有发生。今年上半年，我们在工作中发现了近百款存在违规行为的游戏，涉及套取版号、扒皮套皮、非法运营、擅自更改上线内容等问题，已责成属地部门对相关单位作了严肃处理。目前，国家层面的事中事后监管系统已基本建成，下半年我们将进一步加强市场监管，加大违规惩处力度，完善信用档案制度，建立事前审批和事中事后监管联动机制，着力推动形成良好的行业生态和市场秩序。希望大家能够像习近平总书记期望的那样，牢固树立法治意识、契约精神、守约观念，自觉诚信守法，依法合规经营，主动抵制各种违法违规行为，争当遵纪守法的模范，共同营造风清气正的发展环境。

女士们、先生们,朋友们：

经过多年发展，数字内容产业已具有相当实力和重要影响，也正处于开辟未来更大发展空间的重要时期。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持先进文化发展方向,更好履行社会责任，努力实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、助力中华民族伟大复兴贡献力量。

最后，预祝本届展会取得圆满成功！谢谢各位！

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