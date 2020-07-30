中国新国货品牌走出海外 直播声卡众筹超500万元

一场成功众筹，能为企业撬开无数国际市场



早前小米有品众筹的走步机首次登陆海外最大的众筹平台之一Indiegogo。就拥有3115名支持者，获得了126万美金的支持。这不仅是国内外头部众筹平台的首次强强联手，也是小米有品探索海外市场、助力优质品牌出海的重要一步。

同年，红遍国外极客圈子的编程智能六足机器人，在众人瞩目中登上了众筹平台Kickstarter，仅仅用了3天时间就达到了预期目标的10万美元。

无独有偶，今年六月在深圳的一家音频创新公司摩罗志远旗下一款直播声卡MAONOCASTER，首次登陆海外最大众筹平台KICKSTARTER，上线仅用45天就众筹了716,088 美元，折合人民币超过500万元。获得了3,384位专业音频爱好者、主播的支持，打破了音频行业声卡众筹获得的最高记录。



众筹过程回顾

据摩罗志远创始人回忆，MAONOCASTER声卡原计划从2月初开始众筹的，原本令人万分期待的众筹，却由于新冠疫情的突然爆发，时间只能一推再推，直到4月底国内疫情出现了好转，项目才能开展，当时的美国疫情仍然处在高发期，国际航班大面积取消，国际物流价格飞涨，大部分美国人也在居家办公，所有发起人对于这次众筹的结果都是抱着很大的怀疑态度，不确定会有什么样的结果。没想到项目刚一上线，迅速成为Kickstarter平台上的热门项目，并一举拿到了“Project We Love（我们喜爱的项目）”标签，随后一路攀升到超过500万的战绩。

但是他们在众筹过程中也并非一帆风顺，一波三折，样品的寄送受到国际航线的影响一拖再拖，国外用户对于中国品牌的质疑，再把中国品牌联系到当时的新冠大流行中，公司承受了巨大的压力。

特别是在活动快结束前的一周，公司经过反复试产测试，发现MAONOCASTER声卡的兼容性只支持windows，但是却不完全支持Mac。就这个问题上，摩罗志远和合作伙伴出现了激烈的争论。考虑到国外用户，很多的大主播会使用苹果MAC来作为主要工具录音，直播，如果公开向支持者说明情况，支持者有可能会选择大面积退出项目，并要求退款，那么合作伙伴的利益可能就会受损。

如果选择在最后的一周不告诉支持者已经发现的兼容性问题，而是选择一周后告诉用户，也是符合众筹平台的规则并且用户就不能够轻意退出项目，而只能选择等待公司花时间解决兼容性问题并交付，而不能轻意实现退款了。

经过公司内部的研讨，大家一致认为坚持自身的价值观是第一位的，公司的价值观第一条就是“用户第一”，支持者和用户才是第一位的。他们决定通过诚信来告诉欧美用户所面临的问题和要解决这些问题的方案，于是选择了第一时间在众筹平台上真诚的公开说明了情况。

当致歉说明情况之后，议论纷纷，有人说他们傻，甚至认为这次众筹肯定会失败，会收到大量的客户退单。但令人惊喜的是，由于他们公开说明和诚恳的态度，多数用户选择了继续支持项目，不退出。而且还有很多用户单独发了感谢信，感谢公司的真诚。最终的结果是订单更是反增不减，获得了一致好评。

特别是部分铁杆支持者，在其它支持者提出质疑时更主动愿意站出来去解释并要求他们继续支持公司的真诚，并勇敢面对众筹过程中的问题，慢慢的，绝大部分的支持者也了解并认同了这部分铁杆粉丝的说法。

这件事情进一步说明了我们的新国货品牌，在走向海外市场的时候，务必要避免短期目标行为，而把建设自身的品牌和搭建用户与品牌之间的信任桥梁当作很重要的一件事情来抓。

（KICKSTARTER评价）

为什么要做音频？

据摩罗志远创始人Alex介绍，摩罗志远是通过斯瓦西里语MAONO音译过来的，原意是Vision, 愿景和远景之意。是当年创始人在非洲常住时，有很多空闲的时间，让他有机会经常思考认为现在的很多公司商业模式和公司的研发理念没有关注到大量的90后年轻用户需求，特别是一些从小就接触互联网一代的用户需求。而且在非洲的日子里，他接触了大量的酷爱音乐和舞蹈的年轻一代，几乎每个年轻人都想要一台手机和一副耳机。

而当时的华为，VIVO，OPPO，传音已经如日中天，如果建立一个手机品牌是几乎不可能的，而他想建立一个可以满足未来年轻用户需求的公司，特别是对音频这块产品的需求的公司。在后来一次偶然的机会中，ALEX与当地说斯瓦西里语的酒店服务员沟通中，了解到MAONO的意思，回国后就注册了公司，开始从事跨境电商业务，并在随后投入了大量研发力量和资源到音频产品中，并形成了自己的整套研发，生产，销售，品牌体系，目前公司产品已经销往全球100多个国家。

而MAONOCASTER产品概念成型于两年以前，公司通过研究发现国内直播行业虽然在高速发展，但是尚不存在品质有竞争力的直播调音台/声卡类产品，而海外老牌公司的产品不仅价格昂贵、功能上也不符合当前用户对易用性和多功能的需求。

同时他还注意到，海外直播的流量和人群覆盖还没有发生如同国内的爆发性增长，但相关需求已经逐渐显现。尤其是在5G逐步部署的大背景下，90后一代更多期望通过网络直播来带货，教学，游戏，娱乐，他们于是决定进入该行业。

但是做声卡谈何容易，想要在国际一线大品牌上取得优势，就必须要在音频上走更专业化，自主创新道路。为此MAONOCASTER声卡投入了大量资金进行研发攻克技术难关，并在过程中多次在海外用户群体中进行小规模测试，针对用户的意见反复打磨产品、目的就是为了能让用户得到更高品质的体验。

如今境外疫情扩散蔓延的势头尚未得到有效控制，全球疫情和商业不确定性剧增。中国的外贸企业普遍面临严峻的挑战，不论是外企还是国内企业为求自保，都不得不缩减业务，甚至是优化裁员。而这个时候MAONOCASTER在疫情和贸易战双重冲击下，仍然能异军突起、不仅是企业的骄傲，更是新国货品牌公司的骄傲。

通过MAONOCASTER声卡这次众筹的成功。我们有理由相信，只要用心做好产品，中国创意就能立起来，中国新国货品牌也能走出去。值得注意的是，MAONOCASTER声卡8月底9月初也将进入中国市场，登录京东天猫，让国内消费者也能体验到这款高性能高性价比的智能音频产品。

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