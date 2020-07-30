网传iPhone 12全系最新价格 最低起售价与11代持平

中关村在线消息：近日据悉，有知名爆料人士（Komiya_kj)在推特爆料 iPhone 12 全系的价格，这比此前另一名爆料士 Jon Prosser 曝光的价格更高了。







网传iPhone12全系最新价格 最低起售价与11代持平

这位爆料人士透露iPhone 12 全系的价格如下：



iPhone 12（5.4 英寸）：64GB/＄699、128GB/＄749、256GB/＄849

iPhone 12 Max（6.1 英寸）：64GB/＄799、128GB/＄849、256GB/＄949

iPhone 12 Pro（6.1 英寸）：128GB/＄1049、256GB/＄1149、512GB/＄1349

iPhone 12 Pro Max（6.7 英寸）：128GB/＄1149、256GB/＄1249、512GB/＄1449

相比前代 6.1 英寸 iPhone 11 的 699 美元起步价，5.4 英寸的 iPhone 12 已经和它平起平坐。

6.1 英寸的基础版本 iPhone 12 Max 的起步价已经达到了 799 美元，这比前年 iPhone XR 的起售价还高出 50 美元。

iPhone XR 当年在国内的起售价达到了 6499 人民币，如果这为爆料者透露的价格靠谱，基础版本 iPhone 12 Max 售价有可能会更高。



关于 Pro 系列，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的起步价均比 iPhone 11 Pro 系列各涨 50 美元。

该爆料人士表示，由于iPhone 12 采用毫米波 5G 技术以及改用三星 OLED 屏幕让产品成本提高。

他还表示，这个价格是预估的最高售价，正式售价依然有下降 50 美元的可能性，且若有 4G 版本的 iPhone 12/12 Max 存在，售价将会比 5G 版本再低 100 美元左右。

网上已经有不同版本的iPhone 12全系价格了，一时间众说纷纭真假难辨，这些爆料出来的价格只供参考，但真相恐怕还要等苹果自己来公布。【7494043】

（文中图片来自互联网）

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