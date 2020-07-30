中关村在线消息：近日据悉，德国公司ElectricBrands计划在明年制造和发售名为eBussy的轻型商用电动车。







德国公司公布了一款高度模块化电动概念车 可自订十多种风格

该款商务电动车提供了大量的定制化服务，支持多达10种不同的车身风格，以适应各种座位和货物配置，包括露营车、皮卡、巴士、越野敞篷车等。



该款商务电动车还可以随时切换到左舵或者右舵驾驶，具有太阳能充电功能，10kWh 200km续航基本型的起售价也将低得令人惊喜，只有1.8万余欧元。

该款商务电动车外形就像铃木的Jimny一样，并带有友好的操作面板，似乎深受本田e的启发，与这两款车不同的是，这款车还没有出现在公共道路上，而背后的公司则将其宣传为不仅仅是一款车，而且是高度模块化的平台。

因为eBussy会有多种口味的车型，包括巴士、kipper、皮卡、敞篷车、露营车、运输车和 "koffer"。

该款商务电动车将在整个系列中采用全轮驱动，动力从一个10千瓦时的小型电池组起步，声称续航里程可达200公里，如果使用更大的30千瓦时电池组，续航里程可延长至600公里。

一台15千瓦时的电机提供推进力，虽然看起来很小，但据称将提供强大的737磅-英尺的扭矩，这也是为什么该款商务电动车重量只有450-600公斤，却能支持高达1,000公斤有效载荷的原因。



该款商务电动车集成在电动车车顶的太阳能电池板可使上述续航里程再增加200公里/天，同时还可从再生制动中获得额外的电量。

ElectricBrands还表示，该款商务电动车最高时速刚刚超过90公里/小时，这似乎足以满足一些轻度越野、露营、运送货物和执行其他小型商业任务。

该款商务电动车还拥有一个可移动的仪表盘，可以实现左舵或右舵驾驶，根据所选择的车身风格，地板下的电池可以通过床下储物柜皮卡、自卸车或后部的滑出式托盘运输车、公交车、露营车存取。

但该款商务电动车的其体积小，车内最多只能容纳4人，这意预示着该车无法与大众汽车即将推出的I.D Buzz电动车竞争，因为它提供的座位数只有后者的一半。

但是，但该款商务电动车可能会比大众重新设计的微型客车更早到来，并以更低的起售价发售，起售价仅为1.8万多美元。【7493956 】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：德国公司公布了一款高度模块化电动概念车 可自订十多种风格http://news.zol.com.cn/749/7493956.html