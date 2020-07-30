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    Zoom又爆安全漏洞：会议用6位数字密码 可在几分钟内被破解

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，国外安全研究人员 Tom Anthony 公布了 Zoom 的一个重要的安全漏洞，通过该漏洞任何人都可以加入受密码保护的 Zoom 会议。

    Zoom又爆安全漏洞：会议用6位数字密码 可在几分钟内被破解

    Zoom又爆安全漏洞：会议用6位数字密码 可在几分钟内被破解
    Zoom又爆安全漏洞：会议用6位数字密码 可在几分钟内被破解

    Zoom 会议默认由 6 位数字密码保护，有可能出现 100 万个不同的密码，Tom发现Zoom的网络客户端允许任何人检查会议的密码是否正确，没有任何尝试次数的限制。

    所以，攻击者可以写一个小的 Python 代码来尝试所有的 100 万个密码，并在几分钟内找到正确的密码。

    在 Tom 向 Zoom 报告了这个问题之后，Zoom 的网络客户端就进行了离线维护，Zoom 要求用户在 web 客户端中登录加入会议，以及更新默认会议密码为非数字和更长的密码来缓解这个问题。

    虽然这个问题目前已经被修复，但它还是引发了人们不安的担心，是否已经有攻击者或黑客利用这个漏洞来监听其他人的视频会议，或者政府会议。。。。【7493945】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Zoom又爆安全漏洞：会议用6位数字密码 可在几分钟内被破解http://news.zol.com.cn/749/7493945.html

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