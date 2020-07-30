2020全球闪存峰会(FMW)线上成功举办

发展数字经济，落实新基建，如果说数据是核心，那么数据存储就是基石。作为数据中心核心组成部分的存储基础设施，在闪存技术推动下，正在经历一场新的变革，闪存诸多优势将在“新基建”中得到进一步释放。

为了更快更好地推动闪存及芯片市场发展，增进产业上下游交流与互动，7月29日，2020全球闪存峰会（FMW）线上峰会盛大开启（http://www.flashmemoryworld.com/）。

2020全球闪存峰会(FMW)线上峰会首日出场嘉宾阵容

一场前瞻技术的盛宴，更是一场闪存新品的呈现

本次峰会为期三天，设有一场主论坛，七场分论坛，总计50余场专题演讲，每晚安排闪存时刻栏目播出。

峰会由百易传媒（DOIT）主办，中国计算机学会信息存储专委会、武汉光电国家研究中心、JEDEC固态技术协会、全球网络存储工业协会（SNIA）支持。

中国计算机学会存储专委会主任委员、清华大学教授、长江学者特聘教授舒继武，中国电子学会研究咨询中心主任兼区块链分会秘书长、中国数字经济百人会秘书长李颋，SNIA固态硬盘技术工作组主席、Calypso公司CEO Eden Kim先生等国内外专家和学者致辞。

来自英特尔、浪潮、华为、戴尔科技集团、PureStorage、IBM、新华三、国科微、上海威固、西部数据、联想凌拓、青云QingCloud等50多位国内外知名闪存企业代表发表主题演讲，峰会首日吸引数千位观众在线观看。

可以说，2020全球闪存峰会（FMW）线上峰会，既是一场前瞻技术的盛宴，更是一场领先闪存新品的呈现。

新基建，推进闪存存储技术快速革新

2020年，注定是一个不平凡的一年。

从做好疫情防控到加快复工复产，在全民战“疫”的这两场仗中，AI诊断、云课堂、健康码、网上会议……数字化的工具和手段成为强大助力。而基于AI、大数据、云计算、5G等新基建的大规模部署，传统企业加速上云与数字化转型进程。

网上授课、远程办公等新商业文化兴起，直播电商、社交零售等新商业模式迅速发展，推动中国数字经济的强势崛起。

有分析表明：2020年新基建投资总规模有望达到近万亿元，拉动固定资产投资增长0.7个百分点。

与此同时，数据大爆炸，5G应用将互联网流量进一步加速，预计数据中心正在迎来发展新态势，市场成长空间巨大。预计2020～2022年，我国数据中心业务市场规模复合增长率为27.8%，2022年数据中心市场规模将达3200亿元。

数据中心的强劲需求，推动着数据存储特别是新一代闪存技术的快速发展。

闪存存储已经赢得认可并正在取代磁盘存储，成为市场主流，进入快速发展阶段。IDC报告显示，2020年一季度全闪存阵列呈现正增长，市场占有量上升至43%，预计2020年全闪存存储市场增速将超过30%。

闪存（Flash Memory）是一种非易失性存储，其特点是断电后数据仍能保持存储。作为闪存的重要分支，3D NAND闪存因成本更低、容量更大，使用越来越广泛。

今年4月，长江存储发力128层3D NAND，加快了闪存市场国产化的步伐。7月初，有消息称英特尔已经完成144层3D NAND开发，将于下半年量产。随着价格的进一步降低，3D NAND的空间将更为广阔，未来甚至有可能实现200多层甚至500多层的3D NAND。

高朋满场，七大分论坛带你了解闪存的前世今生

除了首日由业界主流厂商参与的主论坛，2020全球闪存峰会（FMW）还精心安排了七场内容丰富的分论坛，精彩、权威不容错过。

数字经济时代，复杂应用对数据存储基础设施带来各种新的挑战，人工智能（AI）、大数据（Big Data）和云计算（Cloud）等众多新技术的解决之道是什么？千行百业里的新应用对存储带来前所未有的挑战，闪存凭借优质特性如何应对？

华中科技大学、武汉光电国家实验室谢长生教授和KOL意见领袖西瓜哥分别领衔，与嘉宾一起畅谈ABC前沿技术闪存和创新行业应用。

闪存存储方案多种多样，用户需要科学合理的分析和测试方案来找出能满足需求且在性能与成本方面的最优选择。因此，未来闪存学术研究仍然担负重要作用。

上海交通大学吴晨涛教授和华中科技大学博导吴非研究员分别主持的闪存技术学术专场和闪存测试与分析论坛，将进行深入的沟通和交流。

企业对于SSD的多样化需求决定了SSD的多元化发展路径，计算型存储的兴起反映出了这一趋势，那么，厂商在兼顾稳定性、性能、成本等方面如何做出适合业务发展的方向？消费级SSD作为闪存最常见的应用，在技术与应用方面也涌现出了越来越多的创新，用户又该如何选择？

DOIT传媒总编助理朱朋博、华澜微技术市场副总裁廖安仁将分别主持企业级SSD与控制器技术论坛、全闪存技术与应用论坛、控制芯片闪存论坛，与专家和厂商代表共同探讨答案。

作为峰会的一次创新，2020全球闪存峰会（FMW）在丰富的专题论坛之余，每天晚上举办“闪存时刻”对话活动，邀请英特尔、浪潮、新华三、戴尔科技集团、国科微等公司的专家夜话时下闪存热点话题，为闪存领域的关注者奉上一道美味夜餐。

颁卓越奖力挺树行业标杆典范，推白皮书彰显闪存市场全景

作为长期关注闪存与存储市场发展的专业媒体，百易传媒（DOIT）于2020全球闪存峰会（FMW）首日揭晓了2020年度“十大闪存控制器企业”、“十大固态硬盘企业”、“十大闪存存储系统企业”以及“闪存存储创新产品特别奖”。

2020年闪存风云榜获奖榜单

会议期间，百易传媒（DOIT）还发布了《2020闪存市场全景报告》白皮书，对闪存行业的发展历程、技术动向、产业动态进行深度解析。

白皮书结合技术发展以及现阶段行业应用的现状，对闪存应用相关的技术、产品的概念、特点、适用范围、应用方法进行系统阐述，并通过行业案例实践，为传统企业用户的闪存应用提供实用指南，是当今市场上难得的了解全球闪存市场风向标的指南。

再接再厉，全球闪存峰会引领闪存行业风向标

闪存存储作为数字经济的新基石，已经成为产业界的共识。2020年，闪存市场趋势仍然向好，技术发展趋势明确。对于现有供应商而言，巩固现有成果，压力不小，毕竟另辟蹊径的创新者，大有人在。

在这个唯创新才能生存的领域，任何人都不能疏忽大意。但无论如何，基于闪存存储市场创新的空间和市场活力，将带来更高性能和更低成本的解决方案，为行业企业抓住新基建带来的难得机遇、加速数字化进程、推进国民经济健康稳定发展奠定基础。

2020年全球闪存峰会（FMW）继北京、武汉、杭州成功举办之后，今年首度移师线上，创造了从内容到形式的新突破，不仅成为闪存企业新技术新产品的竞技场，更是成为引领闪存行业的风向标。

伴随新技术的不断突破，2020年全球闪存峰会（FMW）将为广大闪存供应厂商、生态伙伴和行业用户搭建起一个高效、合作、充满先机的交流平台，迎来闪存存储更加光明、广阔的发展前景！

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