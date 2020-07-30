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    高通“无意透露”出：iPhone 12延期到10月推出

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，高通CFO Akash Palkhiwala在财报交流活动中说道：因为一款5G旗舰手机全球发售的延期，所以预测9月结束的季度Q3，收入会略有下降，但在12月结束的季度Q4将复苏。

    高通“无意透露”出：iPhone 12延期到10月推出
    高通“无意透露”出：iPhone 12延期到10月推出

    那么，外界普遍认为，能够让高通点名且造成收入影响的，显然是手机大巨头，由于三星Note20已经提上日程、华为旗舰机又几乎不用高通芯片，所以这里顺理成章应该是在说iPhone 12。

    今年的iPhone 12卖点不少，比如更小的5.4寸、5nm A14处理器、平坦化地中框、Pro背部引入LiDAR激光雷达扫描仪以及可能缩小面积的前刘海等等。

    之前有消息人士Jon Prosser在最新的爆料中指出，iPhone 12系列以及新iPad将在10月份推出，也就是略微延期，其实Jon Prosser过去的消息多数较为靠谱，没想到这次还得到了高通的印证。【7493869】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7493869.html report 721 中关村在线消息：近日据悉，高通CFO Akash Palkhiwala在财报交流活动中说道：因为一款5G旗舰手机全球发售的延期，所以预测9月结束的季度Q3，收入会略有下降，但在12月结束的季度Q4将复苏。高通“无意透露”出：iPhone 12延期到10月推出那么，外界普遍认为，能够让高通点...
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