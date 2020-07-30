中关村在线消息：近日据悉，外媒MySmartPrice 分享了三星 Galaxy Z Fold 2 的官方渲染图，可以看出这款折叠屏新机具有相当优雅的外形。











三星Galaxy Z Fold 2新折叠屏机官方渲染图公布

Galaxy Z Fold 2 的内屏已近乎无边框，与外屏同样留有自拍摄像头开孔，主摄则是与 Galaxy Note 20 系列智能机一样用上三镜头的组合。



Galaxy Z Fold 2 将会有至少两种配色选项分别是青铜、神秘黑，辅以侧置的指纹传感器。

Galaxy Z Fold 2 据说搭配了高通骁龙 865+ 芯片组，以及 12GB RAM + 256 / 512GB ROM 的存储组合。

Galaxy Z Fold 2 外侧为 6.23 英寸的屏幕，内侧则是支持 120Hz 高刷新率的 7.7 英寸 Infinity-O 打孔屏并辅以 UTG 超薄防护玻璃，采用侧面指纹传感器。

Galaxy Z Fold 2 内外侧都有 10MP 自拍摄像头，另有 12MP 主摄 + 12MP 超广角 + 64MP 长焦镜头。

Galaxy Z Fold 2 内置 4365 mAh 电池2090 + 2275 mAh，支持 25W 快充 / 15W 无线充 / 15W 反向无线充电。

至于该机的确切信息，还请等待在 8 月 5 日举办的 Unpacked 新品发布会三星的官方信息，届时 Galaxy Note 20 系列智能机也会同台亮相。【7493743】

（文中图片来自互联网）

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